Nuevo caso de veneno para ratones en canil de Las Condes: Municipio presenta querella y refuerza vigilancia

La Municipalidad de Las Condes presentó una querella contra quienes resulten responsables por una nueva denuncia por presencia de veneno para ratones en un canil de la comuna, en el Parque Montegrande.

La acción judicial fue presentada ante el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago, con el objetivo de esclarecer las circunstancias del hecho e identificar a sus eventuales responsables.

Esta alerta se suma a episodios pasados, los cuales se registraron en el Parque Santa Rosa de Apoquindo y en la Plaza Horacio Rivarola.

La Fiscalía instruyó a la Brigada Investigadora de Delitos Contra el Medioambiente y Patrimonio Cultural (Bridema) de la Policía de Investigaciones (PDI) para estudiar los tres casos conocidos.

La jefa comunal, Catalina San Martín, resaltó la necesidad de esclarecer lo ocurrido y reforzar las medidas de protección de las mascotas.

“Estamos tomando todas las acciones necesarias para enfrentar estos hechos. Necesitamos que se investigue y se identifique a los responsables, además, reforzaremos la vigilancia y revisaremos diariamente nuestros caniles. No podemos permitir que se ponga en riesgo la vida de nuestras mascotas, que son parte de nuestras familias”, agregó.

Refuerzan la vigilancia en los caniles

Mientras transcurre la investigación, desde el municipio indicaron que se intensificarán las medidas preventivas en todos estos espacios de la comuna.

El Departamento de Parques y Jardines realizará inspecciones minuciosas y diarias, con reportes permanentes sobre el estado de los recintos.

Junto a ello, se evaluará la reconfiguración de las cámaras de seguridad instaladas en las plazas para vigilar los caniles. Por otro lado, Seguridad Municipal aumentará las rondas y patrullajes preventivos.

San Martín llamó a los ciudadanos a informar cualquier situación sospechosa a través del número de Seguridad Pública municipal, 1402.

Finalmente, desde el municipio apuntaron a que las sustancias encontradas no corresponden a los productos utilizados en las labores municipales de control de plagas.