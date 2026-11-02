Daniel Mansuy aborda el llamado a la disciplina en el oficialismo: “El Gobierno debe dar buenas razones a sus parlamentarios para ser disciplinados”

Como lo recordó Evelyn Matthei, el Gobierno y, particularmente, el vocero Gonzalo Arenas, han intentado llamar a la disciplina a sus parlamentarios.

“Nunca, nunca”, dice, los parlamentarios oficialistas han votado una acusación constitucional contra un ministro del propio Gobierno, lo que es cierto en el caso de la derecha. El argumento tiene toda su pertinencia.

El peor momento del presidente Piñera, a mi juicio, no fue cuando le votaron acusaciones constitucionales por la oposición, sino cuando sus propios parlamentarios lo desfondaron al votar en los retiros. No votaron acusaciones constitucionales contra el ministro del presidente Piñera, pero le quitaron una de sus prerrogativas fundamentales, como el tema de los fondos previsionales. El ministro Arenas, entonces, tiene toda la razón al recordar la importancia de la disciplina, porque si no hay disciplina, el Gobierno la va a pasar muy mal y, en verdad, no solo el Gobierno, sino toda la derecha.

Sin embargo, esa verdad, porque es una verdad, tiene… solamente se comprende equilibrándose con otra. El Gobierno debe dar buenas razones a sus parlamentarios para ser disciplinados, lo que significa explicar sus decisiones, involucrarlos en la toma de decisiones para que ellos puedan efectivamente defender lo que está haciendo el Gobierno. Si uno llama a la disciplina, tiene que también dar las razones para ser disciplinado, y ahí me parece que está el desafío del Gobierno en los días y semanas que vienen.

De lo contrario, el desfonde va a ser total y la crisis podría empezar a tener otro tipo de ribetes.