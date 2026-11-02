Mónica Rincón plantea desafíos para la inclusión más allá de la Teletón: “Las personas con discapacidad son sujetos de derechos, no de favores”

Este fin de semana es la Teletón. Yo sé que hay quienes aún tienen críticas a esta campaña, pero yo quiero invitarlos a dos cosas: La primera es a quienes puedan, lo que puedan, a donar.

Sí, porque ese dinero va directo a niños y niñas que no tendrían una rehabilitación con la calidad y el cariño que ahí se entrega todos los días del año. Y eso me importa mucho más que lo que las marcas ganan en reputación, varias de las cuales tienen un compromiso con la discapacidad.

También porque la Teletón ha mejorado mucho en su forma de comunicar y en el mensaje que entrega, así como Chile ha aprendido. Y porque la solidaridad tiene un espacio importante donde todavía no hay justicia.

Pero hay una segunda invitación que me gustaría hacerles. Y es a entender que el espíritu de esta cruzada debe durar no 27 horas, sino 365 días. Para que de veras podamos celebrar no solo una cifra, sino muchas más que cambien vidas.

¿Qué tal si llevamos a CERO la discriminación de seguros de salud a las personas con discapacidad? ¿Y si subimos la meta, que recién será de 2% de estos trabajadores, a 5%?

Hay más de algo que hacer: Hoy apenas el 10% de quienes tienen una discapacidad llega a la educación superior y solo el 1% termina su carrera.

Es que todo comienza cuesta arriba para ellos y sus familias. Cuando no encuentran colegio, cuando tienen que agradecer que los reciban en uno, incluso pagando más.

¿Por qué hemos naturalizado que no se reciba a niños con discapacidad diciendo que el colegio “no está preparado”? ¿No? ¿Ustedes aceptan un restaurante sin baño o un hospital sin doctores?

Vamos por un país donde instancias como la Teletón nos unan, pero también la conciencia de que incluir es un deber, no un favor; que las personas con discapacidad son sujetos de derechos, no de favores.