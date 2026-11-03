Matthei abre la puerta a candidatura presidencial y fustiga al Gobierno de Kast: “No sé si le están tomando el peso a gobernar”

La exalcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, criticó la gestión del Gobierno del presidente José Antonio Kast y volvió a apuntar sus dardos contra el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz.

Matthei aseguró en Tolerancia Cero que “no le gusta” la gestión del titular de Hacienda y cuestionó que tuvo “cero empatía” al anunciar el alza histórica en el precio de los combustibles.

#ToleranciaCero | Evelyn Matthei, excandidata presidencial, por gestión económica de Quiroz: “A mí no me gusta” ➡️https://t.co/6i6WPAt3CS

💻https://t.co/YGweKA292Y https://t.co/nI0PlDo0wS — CNN Chile (@CNNChile) November 3, 2026

Tuvo “cero empatía. Cero, porque fue casi con arrogancia, no sé, esto es lo que hay que hacer y punto. Pero una arrogancia total…”, afirmó.

Si bien señaló que apoya la megarreforma que impulsó Quiroz, puntualizó que “cualquier economista lo hubiera hecho. Era evidente que se requería una rebaja de impuestos y también una ayuda en cuanto a la permisología”.

Aunque indicó que está en contra de la exención total de contribuciones para la vivienda principal de mayores de 65 años y del ajuste que se implementó para la rebaja de impuestos corporativos.

“Cuando hablaban de 6 mil millones de dólares, yo decía: ‘¿pero en qué mundo viven?’ 6 mil millones de dólares son más o menos casi dos puntos del PIB. (…) Las inversiones se sabía que no iban a subir porque ya estaban esperando por último la ley. Consumo, ¿cómo va a subir el consumo si tienes este grado de cesantía? Exportaciones menos importaciones; no es mucho lo que tú puedes hacer ahí. Y, por lo tanto, lo que tira del carro es el gasto del gobierno. Si tú a eso le cuestas en casi dos puntos del PIB, era evidente lo que iba a pasar“, criticó.

“Lo que pasa es que Quiroz es una persona inteligente, es un buen economista. Yo entiendo que sacó premios o le fue muy bien, en fin. Pero no es macroeconomista (…) Lo que hicieron fue infligir daño a la economía“, remarcó.

#ToleranciaCero | Evelyn Matthei, excandidata presidencial, por ajustes económicos: “Quiroz no es macroeconomista” ➡️https://t.co/6i6WPAt3CS

💻https://t.co/YGweKA292Y https://t.co/gbfZt6WFWg — CNN Chile (@CNNChile) November 3, 2026

“No sé si le están tomando el peso a gobernar” y advierte que “hay una crisis de autoridad”

La excandidata presidencial criticó el discurso de Kast en Enade, en el que emplazó al sector privado al decir: “Nosotros estamos haciendo esa pega. La pregunta es si ustedes están dispuestos a hacerla”.

“Da como penita. Uno no le pide a los empresarios que, por favor, nosotros ya hicimos lo nuestro, ustedes hagan lo suyo. Eso no es así, un presidente no puede tratar así a nadie“, cuestionó.

#ToleranciaCero | Evelyn Matthei, excandidata presidencial, por dichos de Kast a empresarios: “Da como penita. Uno no le pide a los empresarios que, por favor, hagan lo suyo, que ya hicimos lo nuestro. Un presidente no puede tratar así a nadie” ➡️https://t.co/ZSD5AQHdcv

💻https://t.co/HSb8KtrAvK — CNN Chile (@CNNChile) November 3, 2026

Así las cosas, advirtió que “el mayor riesgo que veo en el futuro es que la economía crezca y no crezca el empleo. Si ese es el drama que podemos tener, entonces va a haber aún más rabia porque la gente va a decir: ‘Usted le bajó los impuestos para que se hicieran más ricos y nosotros seguimos mascando la hocha'”.

“No sé cómo no los ven. Si en este minuto debieran estar de verdad cerrando embajadas, cerrando todo lo que se pueda que sea inútil, no teniendo la cantidad de niñitos que tienen ganando $3 millones, porque eso es poca plata, pero es muy mala señal”, manifestó.

En ese sentido, indicó que no sabe si desde el Gobierno “le han tomado el peso a la enorme caída que hay en las encuestas. No sé si le han tomado el peso a la rabia que se está acumulando y el peso a lo grave que puede ser que la coalición o estas fuerzas que ayudan, porque no hay coalición tampoco, se separen. Yo no sé si le están tomando el peso a lo que significa gobernar“.

#ToleranciaCero | Evelyn Matthei, excandidata presidencial, por gestión del gobierno: “No sé si le han tomado el peso a lo que significa gobernar” ➡️https://t.co/6i6WPAtBsq

💻https://t.co/YGweKA2GSw https://t.co/xgVrllnLvi — CNN Chile (@CNNChile) November 3, 2026

Además, sostuvo que “el presidente tiene que finalmente decidirse por quién va a mandar. ¿Va a mandar él? ¿Va a mandar Irarrazabal? ¿O va a mandar Alvarado?”.

“Es que cuando hay tres que mandan, no hay nadie que mande (…) hay una crisis de autoridad, y claramente hay además disputas entre ellos. Eso es bastante obvio. Pero con el presidente (Sebastián) Piñera uno sabía que era él el que mandaba. Mandaba en Economía, mandaba en Hacienda, mandaba en todo”, agregó.

Precisó que “en este momento yo creo que el que está más apto para tomar el control es Claudio Alvarado. Es el que tiene trayectoria, etc. Porque uno no ve al presidente muy involucrado (…) Uno no lo ve muy involucrado en la toma de decisiones del día a día. Alguien decía hoy día que parecía más jefe de Estado que jefe de gobierno, y yo creo que es así”.

“Nunca voy a votar por extremos”: Matthei toma distancia de Kast y no descarta candidatura presidencial

Al ser consultada por una eventual candidatura presidencial, Matthei respondió que “no descarta nada (…) a estas alturas de la vida, o sea, uno ya sabe que no se escupe al cielo, nunca, porque se te devuelve”.

Asimismo, planteó que el presidente Kast “se moriría” y no le gustaría entregarle la banda presidencial a ella.

La exautoridad también fue interrogada sobre por quién votó en las últimas elecciones presidenciales entre Jeannette Jara y el líder republicano, a lo que se limitó a contestar: “Yo nunca, nunca, voy a votar por extremos (…) (Kast) claramente no es de centro derecha“.

#ToleranciaCero | Evelyn Matthei, excandidata presidencial, consultada si votó por Kast: “Nunca voy a votar por extremos” ➡️https://t.co/6i6WPAtBsq

💻https://t.co/YGweKA2GSw https://t.co/r8cmcX9zSF — CNN Chile (@CNNChile) November 3, 2026

Revisa la entrevista completa