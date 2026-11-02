Pepe Auth analiza las elecciones de medio término en Estados Unidos: “Trump saldrá debilitado, sin duda”

Mañana, a esta hora, sabremos los resultados de la elección de medio término en Estados Unidos, que renueva sus 435 diputados, 35 de los 100 senadores y 36 de los 50 gobernadores.

Las elecciones se convirtieron en un plebiscito a la gestión del presidente Trump y están marcadas por el alza del costo de la vida, la guerra en Irán y las denuncias de corrupción, alimentadas por el aumento del patrimonio de Trump de 3.900 a 7 mil millones de dólares en estos dos años de su mandato.

Todo indica que el voto popular va a favorecer al Partido Demócrata y los republicanos perderán el control de la Cámara de Representantes.

Eso le permitirá a la oposición presentar proyectos de ley propios, investigar denuncias de corrupción referidas a negocios del presidente y su familia, bloquear sus iniciativas legales y eventualmente, iniciar un impeachment para su destitución.

El resultado en el Senado es más incierto, porque solo se renueva un tercio y, sin importar el tamaño de su población, cada estado tiene dos representantes en la Cámara Alta. De todas maneras, la ventaja de 53/47 que tienen los republicanos se va a estrechar e incluso podría volcarse en favor de los demócratas, porque las encuestas les dan opción de ganar en estados republicanos como Texas, Maine, Ohio, Kansas y Alaska.

Trump saldrá debilitado, sin duda. Porque la mayoría de los estadounidenses votará contra su gestión y perderá total o parcialmente el control del Congreso. Como no puede ir a la reelección, todos comenzarán a mirarle la espalda; caminando hacia el fin de su mandato, tomará fuerza la discusión sobre su sucesor y se resquebrajará la lealtad de parlamentarios que querrán reelegirse en 2028.

Pero ya conocemos la reacción del presidente Trump frente a la derrota y no se puede descartar que cuestione o desconozca la voluntad popular, iniciando un periodo de conflicto institucional en Estados Unidos y radicalizando su rol desestabilizador en el plano internacional. Esperemos que Trump nos sorprenda con templanza inédita o bien las instituciones democráticas de ese gran país muestren su histórica vitalidad y fortaleza para devolverle a Estados Unidos el prestigio extraviado en estos años.