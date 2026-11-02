Matthei sostiene que votaría a favor de la AC contra Rabat y critica que hay una “preocupante falta de criterio” del Gobierno al mantenerlo

La excandidata presidencial de Chile Vamos, Evelyn Matthei, afirmó este lunes que votaría a favor de la acusación constitucional en contra del ministro de Justicia, Fernando Rabat, por la polémica rebaja de penas a pederastas.

Matthei confirmó en Tolerancia Cero que apoyaría el libelo en contra de Rabat si fuera parlamentaria: “La votaría a favor y no porque crea que haya cometido una falla constitucional, sino porque ese ministro ya no es viable. No puede seguir siendo ministro de Justicia“, aseveró.

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La exalcaldesa de Santiago sostuvo que la decisión de mantener al titular de Justicia ha generado una “ruptura en el oficialismo”. “Lo que ha sucedido es que se han ido dividiendo los grupos que apoyan al gobierno. Que se han ido saliendo, que hay indignación por un lado, que hay indignación por el otro lado. El efecto ya se produjo: hay una ruptura, ojala no fuera permanente“, señaló.

En esa línea, aseveró que es muy probable que parlamentarios del oficialismo voten a favor de la acusación constitucional que anunció la oposición en contra del secretario de Estado. “Muchos van a votar a favor”, analizó.

Matthei aseguró al respecto que “el gobierno no está siendo leal con su propia coalición” y que, en caso de que el libelo no fuera aprobado, el ministro de todas formas “lo va a pasar muy mal (…) le van a vetar de todo”.

“¿Por qué este miedo tan terrible a que se vaya? ¿Por qué no lo dejaron caer en un principio? Y hubieran cortado ahí. Cuando tú tienes gangrena, tú le cortas el pedazo de gangrena si no, se te puede morir el paciente completo. Es que yo no entiendo cómo han logrado desangrarse de esta manera“, cuestionó.

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Además, criticó que las acusaciones constitucionales “se han desvirtuado” en el último tiempo. “Se desvirtuaron. Durante el segundo gobierno del presidente (Sebastián) Piñera, el Frente Amplio hizo abuso de las acusaciones constitucionales. Y después, durante el gobierno del presidente (Gabriel) Boric, los republicanos hicieron abuso de las acusaciones constitucionales”, precisó.

“Las acusaciones constitucionales, hace mucho rato ya, no son lo que dice la Constitución que debiera ser. Son más bien un acto político. Y eso ya se asentó, desgraciadamente. Creo que es muy malo jugar con las acusaciones constitucionales. Y se ha jugado con ellas del lado y del otro lado también”, agregó.

“Es la mayor crisis autoinflingida” y acusa que hay “preocupante falta de criterio” en el Gobierno

Para Matthei, la polémica por la disminución de penas a condenados por delitos sexuales “es la mayor crisis autoinfligida” del Gobierno. “Esto es el ejemplo más grande que yo he visto y más grave que he visto de enredarse con los propios pies. Esto es como que un futbolista que va a pegar se enreda con sus propios pies. De verdad, no lo entiendo”, comentó.

En ese sentido, detalló por qué es la mayor crisis autoinfligida: “Los gobiernos, los alcaldes, las personas, todos cometemos errores. El tema está en si uno puede salir jugando del error o si uno reacciona de una manera que en realidad lo que va haciendo es acrecentando el error y los efectos del error. Y eso es lo que yo creo que ha pasado en esta ocasión”.

La exjefa comunal de Providencia aseguró que, si fuera presidenta, habría removido “de inmediato” del cargo de ministro a Rabat. Argumentó que tomaría tal decisión debido al cambio de criterio que se ejecutó en la firma de decretos de beneficios penitenciarios.

“No puede tomar una decisión tan grave como esa, tan importante como esa, sin preguntarle al menos al ministro del Interior o al propio presidente de la República. (…) porque cualquier persona entiende que liberar a 56 delincuentes que habían cometido graves delitos contra menores, nadie podría haber ignorado que eso iba a tener un efecto público“, manifestó.

Así las cosas, aseguró que hay una “preocupante falta de criterio” tanto en el presidente Kast como en quienes apoyaron en el gabinete mantener a Rabat.

“No quiero decir que haya sido un mal ministro, pero esto es un error demasiado largo. (…) Si tarde o temprano va a salir (…) O sea, yo creo que ya es demasiado tarde. Yo creo que las consecuencias, yo creo que los problemas, yo creo que la ruptura, la desconfianza, ya se instalaron“, cerró.

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