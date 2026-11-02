Rocío Montes apunta a la gira europea de Kast en medio de la crisis política: “Hoy en Chile hay una sensación general de crisis”

El presidente Kast, en el día 13 de la crisis Rabat, emprendió una gira a Europa.

Y mientras en el Parlamento se declara persona non grata a su ministro de Justicia, con una acusación constitucional contra él en desarrollo, el mandatario debuta en Madrid con un almuerzo largo con el líder de Vox, Santiago Abascal, en lo que se difundió como una actividad privada.

Es cierto, el chileno no publicó nada, en un gesto de discreción, supongamos.

Fue Abascal, líder de la ultraderecha española, el que difundió fotografías con sus respectivas esposas. Abascal tildó a Kast de “amigo y aliado”.

Pero el presidente chileno, que hasta ahora no tiene confirmada una bilateral con el actual presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, socialista, también dio una señal política potente al debutar en España con su “amigo y aliado”. El mismo Abascal que hace unas semanas, junto a Milei, intercambió insultos contra Sánchez.

Y todo esto, en medio de la efervescente campaña española por las elecciones generales del 29 de noviembre.

Más allá de los gestos hacia el Gobierno del país anfitrión, ¿no se observa algo de desconexión del presidente Kast al mostrarse sonriente y despreocupado con Abascal, cuando enfrenta en Chile la que ha sido catalogada como la más grave crisis política de estos ocho meses de mandato?

Es Kast quien decidió no sacar al ministro Rabat, algo que ha fracturado al oficialismo.

El caso no ha bajado de intensidad tras la salida del subsecretario Silva.

El presidente se halla en un punto de inflexión, con el riesgo de desfondarse en popularidad, con todo lo que ello conlleva.

Hoy en Chile hay una sensación general de crisis, pero el presidente Kast ha querido ponerle pausa a todo con una visita a Europa. Como si eso hoy, en estos tiempos, fuera posible.