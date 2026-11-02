Madre y su hija fallecieron tras sufrir descarga eléctrica mientras usaban una lavadora en San Fernando

Esta tarde, una mujer de 27 años y su hija de 13 años fallecieron tras sufrir una descarga eléctrica mientras operaban una lavadora en el patio de una vivienda rural ubicada en el sector de El Roble, en la comuna de San Fernando, región de O’Higgins.

De acuerdo con información de los equipos policiales, la emergencia se desató de manera fulminante. Concretamente, el hecho ocurrió cuando las víctimas se encontraban operando una lavadora en el exterior de la propiedad, momento en que se originó una mortal descarga de energía.

El subprefecto René Muñoz Hernández, jefe subrogante de la Bicrim San Fernando, dijo que “en el examen externo policial de ambos cuerpos se observaron lesiones compatibles con el ingreso de corriente eléctrica“, descartando un posible homicidio.

Frente a la gravedad, la institución civil gestionó la concurrencia de peritos de la sección de Electroingeniería perteneciente al Laboratorio de Criminalística Central para “inspeccionar el inmueble e identificar los elementos”.

El objetivo de estos análisis será identificar qué piezas fallaron y establecer el origen concreto del desperfecto de energía que desencadenó el terrible desenlace.