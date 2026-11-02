“No vamos a aprobar los presupuestos”: Senadora Provoste advierte rechazo de la oposición a recursos para el Ministerio de Justicia

Esta tarde, la senadora Yasna Provoste (DC) advirtió que la oposición no respaldará el Presupuesto 2027 para el Ministerio de Justicia mientras continúe la gestión del ministro Fernando Rabat, a quien acusó de favorecer administrativamente la liberación de abusadores sexuales de menores y de dejar en el desamparo a las víctimas.

En conversación con 24 Horas, sostuvo que “nosotros al menos no vamos a aprobar los presupuestos para un Ministerio de Justicia que hoy día está empeñado en liberar administrativamente a abusadores de menores”.

“Desde la oposición, no estamos disponibles para aprobar recursos a un Ministerio de Justicia que durante este tiempo ha estado dedicado cada tres días administrativamente a liberar abusadores sexuales”, agregó.

En esa línea, la parlamentaria aseguró que la postura es compartida por todas las bancadas de oposición, tanto en la Cámara de Diputadas y Diputados como en el Senado.

“Este Ministerio de Justicia ha estado empeñado durante este tiempo, más que administrar justicia, a olvidar a las víctimas y dejar en el más completo desamparo a las víctimas que hoy día tienen que enterarse por los medios de comunicación, porque tampoco en esto hubo una acción transparente”, cuestionó.

Respecto de la continuidad del ministro Rabat, la representante de la región de Atacama responsabilizó al presidente José Antonio Kast por mantenerlo en el cargo.

“Es el propio Presidente de la República el que sostiene a una persona que ha dedicado cada tres días en su gestión de gobierno a liberar a abusadores sexuales de menores”, afirmó.

Finalmente, al ser consultada directamente por el secretario de Estado, la exministra de Educación lanzó una dura crítica: “Me costaría mucho estrechar la misma mano de alguien que la usó para liberar a abusadores sexuales, a violadores de niños”.