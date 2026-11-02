“No tiene sentido que continúe”: Director de Formación de la Fundación Jaime Guzmán pide la salida del ministro Fernando Rabat

Esta tarde, el director de Formación de la Fundación Jaime Guzmán, Claudio Arqueros, reveló que “no tiene sentido” que el ministro de Justicia, Fernando Rabat, siga como miembro del gabinete, tras la polémica por las rebajas de penas a condenados por delitos sexuales contra menores.

En conversación con Radio Cooperativa, Arqueros aseguró que la situación que ha envuelto al ministro Rabat ha terminado afectando la valoración y desempeño del Gobierno de José Antonio Kast en las encuestas.

“Lo que ocurre en materia de desaprobación tiene un carácter contingente, pero trasciende a la contingencia. Las personas hoy ya no comparten ni abrazan cosmovisiones, sino causas, y el mensaje del Gobierno fue muy claro respecto a una emergencia (en seguridad) y la situación económica“, dijo el representante del organismo.

Arqueros planteó que “la política, con la aceleración tecnológica, se ha vuelto mucho más expuesta a la incrementación de las respuestas emocionales, el estímulo emocional; y eso el Gobierno también lo alimentó en su discurso de campaña”.

“Respecto de lo que ocurre con Rabat, la decisión (de firmar los decretos) golpea a un discurso del Gobierno“, añadió el doctor en filosofía e integrante del think thank gremialista.

“Yo creo que dada la forma en que se hizo esto -en que ni (el subsecretario Luis) Silva ni (el ministro) Rabat le consultan al Presidente para la decisión que toman-; el impacto político que tiene, donde (los involucrados) no manejan ni el efecto simbólico ni la subordinación de la técnica a la política, son cosas importantes que terminan cuestionando al Presidente de la República o interpelándolo respecto a su liderazgo“, manifestó.

Frente a ello, el director de Formación fue tajante al decir: “El ministro Rabat debiera (salir); no tiene sentido que continúe“.

Sin embargo, reconoció que “es su decisión” dar un paso costado, pero hoy es “estéril desde el punto de vista de la autoridad, (…) y en una situación muy difícil de validación tanto del oficialismo como de la oposición”.