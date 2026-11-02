Google revive su buscador de 1998 con un secreto inspirado en “Zelda: Ocarina of Time”

Google incorporó una sorpresa interactiva inspirada en The Legend of Zelda: Ocarina of Time, que permite recuperar temporalmente la apariencia que tenía su buscador en 1998.

El guiño coincide con el próximo lanzamiento del remake del clásico de Nintendo 64 para Nintendo Switch 2 y utiliza uno de los objetos más reconocibles del videojuego para activar un viaje visual al pasado.

¿Cómo activar el secreto de Zelda en Google?

Para encontrar la sorpresa, basta con ingresar a Google y buscar “Zelda” o “The Legend of Zelda: Ocarina of Time” .

. Entre los resultados aparecerá una pequeña Espada Maestra en la esquina inferior derecha de la pantalla.

Al presionarla, se activa una animación inspirada en los viajes temporales de Link, acompañada de efectos de sonido relacionados con el videojuego. Tras la secuencia, la página cambia su apariencia y recupera elementos del antiguo buscador.

Entre los elementos están su logotipo clásico, los enlaces azules y una interfaz mucho más sencilla que la actual. La recreación también incluye el botón “Voy a tener suerte”, una de las funciones características de los primeros años de Google.

El cambio es únicamente visual y no implica volver a utilizar la tecnología de búsqueda de aquella época. Para regresar al diseño actual, basta con presionar nuevamente la Espada Maestra.

El regreso de Ocarina of Time a Nintendo Switch 2

La iniciativa coincide con el lanzamiento de una nueva versión de The Legend of Zelda: Ocarina of Time, programado para el 5 de noviembre de 2026 en Nintendo Switch 2.

El videojuego original llegó a Nintendo 64 en 1998 y se convirtió en uno de los títulos más influyentes de la franquicia. Su historia sigue a Link en su misión para impedir que Ganondorf se apodere del reino de Hyrule.

Una de sus mecánicas centrales permite al protagonista viajar entre su infancia y adultez mediante la Espada Maestra, que se encuentra en el Templo del Tiempo.

La elección de 1998 para el homenaje también tiene otra coincidencia: fue el año en que Google comenzó su historia como buscador. Así, la compañía conecta ambos hitos con una referencia que permite recordar cómo era Internet a finales de los años noventa.