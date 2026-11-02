Partido Nacional Libertario evalúa acusación constitucional contra ministros de la Corte Suprema por polémicas rebajas de penas

La bancada del Partido Nacional Libertario (PNL) señaló estar evaluando una acusación constitucional en contra de la Corte Suprema a raíz de las rebajas de penas concedidas a 56 condenados por delitos sexuales contra menores de edad.

Los diputados y jefes de bancada del PNL, Hans Marowski y Paulina Muñoz, estarían estudiando dicha ofensiva con el objetivo de esclarecer si existen responsabilidades por parte de ministros de la Corte Suprema en los fallos que permitieron las cuestionadas rebajas de penas.

Los parlamentarios solicitaron al Ministerio de Justicia que les entregue las más de 300 resoluciones judiciales (fallos o dictámenes) que la cartera usó como “precedente” o justificación para otorgar los beneficios penitenciarios.

Cabe recordar que el ministro de Justicia, Fernando Rabat, aseguró que la reducción de las 56 condenas se debió a que la cartera siguió el “criterio de la Corte Suprema” y cumplió las sentencias, argumento que fue cuestionado tanto por la oposición como por el oficialismo.

De esta forma, la colectividad revisará el detalle de las sentencias para descubrir las razones por las que se otorgaron las rebajas de penas, así como verificar si existió un cambio de interpretación en cómo se otorgaban los beneficios penitenciarios.

“Para nosotros es algo serio, no un chiste como el circo político que arma la izquierda”

Muñoz confirmó a Emol que el partido está “estudiando seriamente en todos los aspectos una posible acusación, porque para nosotros es algo serio, no es un chiste, no es como el circo político que arma la izquierda y que ha quedado demostrado durante estas dos semanas”.

“En realidad, a ellos no les interesa avanzar, no les interesa que esto no vuelva a suceder; lo único que les importa es que caiga el ministro, ese es su objetivo”, sostuvo.

En ese sentido, valoró que el Partido Republicano se sume al estudio de la acusación: “Me parece positivo, porque ni aquí en el Poder Judicial ni en ningún poder del Estado tenemos caciques, ni reyes con corona, ni intocables“, aseveró.

“Si hubo cambio de criterios y no correspondía, si hubo una mala aplicación de la ley o si hubo un notable abandono de deberes, tiene que haber responsables. El Estado de derecho se construye día a día para darle la seguridad que se merecen y les corresponde a los ciudadanos”, concluyó.