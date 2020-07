VIDEO RELACIONADO – Central | Hospital de campaña en La Florida para pacientes COVID-19 (01:00)

El actual alcalde de La Florida, Rodolfo Carter, por medio de una entrevista indicó su interés por ser el nuevo edil de la comuna porteña de Valparaíso.

Rodolfo Carter (IND-UDI) que nació y creció en la quinta región, explicó que está entre postular a un tercer mandato en la alcaldía de La Florida, o competir con Jorge Sharp (FA) por el sillón porteño o solicitar un lugar en el congreso como Senador de Santiago.

En conversación con El Mercurio de Valparaíso, el jefe comunal indicó que “lo he pensado, mis raíces son porteñas, quiero un montón al puerto y la verdad, siempre he creído que Valparaíso tiene un potencial gigantesco que nunca se ha explotado”.

Pero sus ambiciones en el futuro político no están del todo claras. Las opciones son varias: “ser candidato a senador por Santiago, porque los números dicen que podría ser electo; ir a la reelección, o ir por Valparaíso, porque mis amigos me preguntan por qué no vuelvo al puerto donde nací”.

Hasta ahora, se mantiene enfocado 100% en la comuna de la Región Metropolitana, pero le han consultado si le gustaría competir por la alcaldía de Valparaíso y aclaró que “sería un bonito desafío, es verdad. Yo amo profundamente mi pega como floridano, pero evidentemente la sangre tira“, indicó Carter.

El actual edil de La Florida no puede dejar de pensar en cómo mejorar la calidad de vida de los porteños. Siente que la ideología que propuso Sharp a Valparaíso ya no se cumplió. “No se puede seguir haciendo experimentos“, fueron las palabras de Carter.

Agregó que, “las expectativas no se cumplieron, porque Valparaíso está más sucio, no se ve más próspero y las críticas del último tiempo es que tiene una administración muy ideologizada“. Esto, con respecto al proyecto frenteamplista liderado por el actual alcalde de la comuna porteña.