Rodolfo Carter asume candidatura al Senado por La Araucanía: “Hoy la patria golpea tu puerta y te pregunta, ¿dónde vas a servir?”

El exalcalde de La Florida, afirmó que "nuestra gran diferencia con la izquierda y con los violentos es que ellos levantan el puño para luchar; nosotros abrimos las manos para servir y acoger al que sufre".

El exalcalde de La Florida, Rodolfo Carter anunció que buscará un cupo por el Senado en la Región de La Araucanía.

El exjefe comunal, se trasladará a la zona lacustre para luchar por llegar al Congreso en un cupo por Republicanos.

“Yo no tenía planificado ser candidato a Senado. Pero cuando uno ama a algo, o a alguien, uno renuncia a sí mismo y a sus propias proyecciones o deseos. Hoy día la patria golpea tu puerta y te pregunta, ¿dónde vas a servir?”, indicó.

Carter agregó: “Le agradezco a mi familia, que al principio no estuvo de acuerdo con esta decisión, porque como les decía al principio, yo soy papá solo, y esto va a implicar un cambio en la vida de mis niños, pero también por ellos. Yo no quiero un día o 15 años más cuando me pregunten: “Papá, ¿qué hiciste tú cuando el país se fue al carajo? ¿Te quedaste en tu casa esperando un destino más cómodo o peleaste por nosotros?”La respuesta es obvia, la misma que darían ustedes”.

Por todo lo anterior, Carter hizo un llamado a la gente de la zona, de “todas sus comunas, de las dos provincias, que me abran las puertas de sus casas, pero por sobre todo de sus corazones. Nuestra gran diferencia con la izquierda y con los violentos es que ellos levantan el puño para luchar; nosotros abrimos las manos para servir y acoger al que sufre”.