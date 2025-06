Niños sin jardín ni comida: Cuatro robos en una semana paralizan establecimiento de la JUNJI en Ñuñoa

El jardín Juan Gómez Millas debió suspender sus actividades tras una seguidilla de delitos que dejó a cerca de 100 niños sin clases ni alimentación. Apoderados patrullan por turnos, pero los robos continúan.

El jardín infantil Juan Gómez Millas, dependiente de la JUNJI y ubicado en el límite de Ñuñoa y Macul, enfrenta una grave crisis de seguridad: en solo una semana ha sufrido cinco hechos delictuales —cuatro robos consumados y uno frustrado— que obligaron a suspender por completo sus actividades. La medida ha dejado sin atención educativa ni alimentación a cerca de 100 niños durante dos semanas.

Los delincuentes sustrajeron cilindros de gas de 45 kilos, cañerías y otros elementos clave para el funcionamiento del recinto. Incluso, ante la falta de resguardo institucional, los propios apoderados comenzaron a organizar rondas nocturnas de vigilancia para proteger el jardín, exponiendo su propia seguridad.

“Nos hemos arriesgado para cuidar el jardín”

Tamara Sánchez, apoderada y delegada del establecimiento, explicó que la mayoría de las familias beneficiarias están compuestas por padres trabajadores o estudiantes que también se desempeñan laboralmente. “Por esta razón hemos hecho de todo para proteger el jardín de nuestros niños y nos hemos arriesgado”, señaló.

La apoderada indicó que durante los últimos días han recibido la visita de representantes de la Municipalidad de Ñuñoa, la JUNJI, Carabineros y la Universidad de Chile. Según explicó, existe el compromiso de restablecer los servicios la próxima semana, siempre que no se repitan los robos. “De hecho podríamos tener un nochero a partir de este fin de semana. Igual estamos preocupados”, agregó.

Según Sánchez, ya existiría una identificación de los responsables y se han instalado cámaras de vigilancia que son monitoreadas por los propios apoderados. “Necesitamos recuperar la tranquilidad, porque entiendo que la norma dice que si un jardín no es seguro y no puede dar continuidad, este se cierra, y eso no lo vamos a permitir”.

Erika Olivera: “Esto no se resuelve con un bono”

Aunque el jardín no se ubica dentro de su distrito, la diputada Erika Olivera decidió intervenir tras recibir una solicitud de apoyo. “No es una comuna de mi distrito, pero cuando todo el mundo mira hacia los grandes ‘temas país’, olvidamos que nuestra razón de ser y las prioridades están en la población”, señaló.

La parlamentaria advirtió que esta situación no es un caso aislado: “Sé que este es un problema que sufren muchos jardines del país, pero es tan frecuente que se ha normalizado. Me parece escandaloso, porque en Chile hay un déficit de jardines infantiles”.

En ese sentido, hizo un llamado a enfrentar el problema de fondo: “¿Es esta la forma en que pretendemos enfrentar el envejecimiento de la población y la baja natalidad? Esto no se resuelve con un bono ni con el congelamiento de óvulos, sino con un país que asegure servicios básicos para la crianza y desarrollo”.