Roban pertenencias de alcaldesa de Viña del Mar: Carabineros detuvo a una persona e incautó armas y drogas

Entre las pertenencias sustraídas se encontraban un notebook Mac, tarjetas bancarias y audífonos AirPods.

La alcaldesa de Viña del Mar, Macarena Ripamonti, fue víctima de un robo luego de que desconocidos rompieran el vidrio de su vehículo estacionado en la vía pública y sustrajeran una mochila con objetos de valor.

Entre las pertenencias robadas se encontraban un notebook Mac, tarjetas bancarias y audífonos AirPods.

Gracias a que uno de los dispositivos contaba con GPS, la Sección de Investigación Policial (SIP) de Carabineros logró rastrear una posible ubicación relacionada con los responsables, recogió La Tercera.

El seguimiento llevó a los policías hasta una vivienda en el sector Porvenir Bajo, cerro Playa Ancha, comuna de Valparaíso, donde se encontraron armas de fuego, municiones y drogas, y se detuvo a un ocupante del lugar.

No obstante, los objetos robados a la alcaldesa no fueron recuperados y la investigación continúa, con diligencias que incluyen la revisión de cámaras de seguridad y otras medidas a cargo de la SIP.

La Fiscalía Regional de Valparaíso confirmó que todas las acciones están enfocadas en dar con los responsables del robo que afectó a la jefa comunal.