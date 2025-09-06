RN insiste en arremetida contra Jadue: Impugnarán su candidatura ante el Tricel

Desde la colectividad apuntan a la pena aflictiva que podría enfrentar el exalcalde de Recoleta, formalizado por el denominado caso Farmacias.

Renovación Nacional (RN) presentó una nueva acción para impugnar la candidatura del excandidato presidencial y exalcalde de Recoleta, Daniel Jadue (PC).

Según lo señalado por La Tercera, la colectividad de Chile Vamos hará la impugnación ante el Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel) con el fin de borrar su candidatura a diputado por el distrito 9.

La acción está motivada por la causa judicial que actualmente está enfrentando Jadue por su presunta participación en el caso Farmacias, donde se le imputan delitos de corrupción.

La nueva arremetida fue respaldada por la tesis del abogado de RN, Marcelo Brunet, de que el Servicio Electoral (Servel) no debió haber aceptado la postulación de Jadue.

La colectividad de oposición apunta a que, al enfrentar acusaciones por delitos graves que acarrean una pena aflictiva, el candidato debería ser inhabilitado para postularse a un cargo de elección popular.

A pesar de que la primera impugnación sobre el derecho a voto de Jadue fue rechazada por el Segundo Tribunal Electoral de la Región Metropolitana (TER), RN insistió en la arremetida contra Jadue.

El TER argumentó que una mera acusación no es suficiente para suspender el derecho a sufragio, requiriendo un acto judicial posterior, como el auto de apertura de juicio oral.