Este lunes, la Cámara de Diputadas y Diputados votará el proyecto de retiro de fondos previsionales -más conocido como quinto retiro- y la propuesta alternativa presentada por el gobierno de Gabriel Boric.

Mientras el Ejecutivo propone un retiro acotado que genere menor impacto en la economía nacional, diversos parlamentarios y bancadas abogan por un retiro del 10% similar a los anteriores -o incluso total- de los fondos previsionales.

En ese sentido, desde Renovación Nacional emplazaron al gobierno para que se declaren inexpropiables los fondos de pensiones a través de un proyecto de ley o patrocinando alguna propuesta ya existente.

El presidente de la colectividad, Francisco Chahuán, consignó a Emol que “hasta ahora hemos visto un Gobierno con poca capacidad de maniobra en el Congreso, con su propia coalición (…) Vemos también que hay poca convicción de su coalición política, respecto al momento que está viviendo el país, hemos visto un gobierno incapaz de generar moderación en su coalición en la Convención”.

Lee también: Ministro Marcel: “El quinto retiro pone en riesgo el programa de Gobierno y el bienestar de las personas”

“Emplazamos al Presidente Boric y al Ministerio de Trabajo y Previsión Social a sacar adelante la reforma previsional y terminar con esto proyectos de retiro del 10% que terminan afectando fundamentalmente los fondos previsionales de los trabajadores chilenos”, agregó.

Sobre la votación del proyecto, Chahuán sostuvo que “ni su propia coalición está por ponerse detrás del propio Presidente y del ministro Marcel”.

Sobre lo mismo, el secretario general de RN, Diego Schalper, hizo un llamado al Presidente Boric “a no hacer una cosa a medias que no logre nada, porque nos parece que ese proyecto va a ser decisivo para cómo va a votar no solamente RN, sino que también me parece que para varias de las oposiciones”.

“Hasta que no leamos el texto no nos podemos quedar con los trascendidos, la legislación se hace en base a textos no declaraciones, no a cuñas de prensa, en base a textos”, zanjó.