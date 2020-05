Desde este viernes a las 22 horas entrará en vigencia el anuncio realizado el miércoles por el ministro de Salud, Jaime Mañalich, de que 12 comunas de la Región Metropolitana estarán en cuarentena, entre ellas, Lo Prado.

En conversación con CHV Noticias, Maximiliano Ríos, alcalde de la comuna, señaló que “nosotros buscamos la cuarentena, hace semanas la estamos pidiendo por el alto nivel de contagios y sabemos que es una situación difícil”.

“Estuvimos pendientes de lo que dijo el ministro de que muchos alcaldes se iban a arrepentir, esto no se trata de arrepentirse, se trata de ver que hay una situación muy compleja en las comunas de la zona poniente de la región donde las personas salen a trabajar para comer”, dijo.

De este modo, el líder comunal manifestó que “tenemos que ser muy inteligentes para combinar lo que ha estado haciendo el gobierno con lo que puede hacer el municipio con los escasos recursos que tenemos“.

“Queremos llamar a la responsabilidad pero también queremos mejorar la fiscalización, yo he estado conversando y celebro mucho que me haya llamado ayer el comandante en jefe del Ejército, que es nuestro enlace para poder tomar decisiones respecto de los puntos más críticos que tenemos en la comuna”, dijo.

Ríos agregó que existe falta de coordinación y que “lamento mucho no poder comunicarme con la seremi de Salud, la verdad es que no sé por qué una seremi no le contesta el teléfono a un alcalde, de verdad que me parece extraño”.

En esa línea, expresó que “estamos optimistas, queremos colaborar para que nos vaya bien pero la fiscalización tiene que ser efectiva para que esto sirva, no basta con darle facultades a una institución como la municipalidad, hay que entregarle recursos”.

En ese sentido valoró el anuncio del presidente Sebastián Piñera de disponer de $235 mil millones destinados a los municipios, pero señaló que “entendemos que hay que hacer un esfuerzo mayor y que por supuesto también lo hemos hecho”.