Los senadores Ximena Rincón y Matías Walker, junto al ex convencional Fuad Chahin se refirieron a la denuncia en su contra presentada ante el Tribunal Supremo de la Democracia Cristiana (DC).

Tanto los parlamentarios como el ex presidente de la falange, además del ex presidente Eduardo Frei, fueron acusados de “contradecir el voto político aprobado y lo acordado en la Junta Nacional”.

A través de su cuenta oficial de Twitter, el senador Walker aseguró que es un “honor compartir esta condición con el ex presidente Frei, con los ex presidentes del partido y sobrevivientes del Grupo de los 13 no se atrevieron, cobardes”.

“No nos van a callar: compartiremos con el pueblo que nos eligió los fundamentos de nuestro voto en conciencia”, cerró Walker.

Por otro lado, su homóloga, Ximena Rincón planteó: “No solo me honra que me pasen al Tribunal Supremo PDC junto al ex presidente Frei, y Matías Walker y Fuad Chahin. Sino que me reafirma en mis profundas convicciones: propuesta de la Convención es mala para Chile. No me callarán aunque me expulsen”.

“Hoy me enteré de una denuncia al Tribunal Supremo DC en contra de militantes que en conciencia hemos optado por el Rechazo”, señaló en primera instancia el ex convencional Chahin.

En esa línea acusó que “la denuncia es realizada por dos militantes estrechamente vinculados a dos integrantes de la Mesa Directiva. Que feo que no actúen a rostro descubierto”.