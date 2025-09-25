Riña en estación Franklin del Metro terminó con un sujeto apuñalado: Atacante fue detenido

La situación provocó el cierre de la estación Franklin en Línea 2 por cerca de 20 minutos. La combinación con Línea 6 también estuvo suspendida.

Este jueves, un hombre fue apuñalado en la estación Franklin del Metro de Santiago.

La situación ocurrió a eso de las 8:00 horas, cuando dos personas que se encontraban en el andén de la estación comenzaron una riña.

Uno de los individuos atacó a otro con un arma blanca, provocándole heridas graves.

El herido fue trasladado hasta el Hospital Barros Luco, donde se mantiene “con algunas lesiones de gravedad”, informó la mayor Claudia Castillo, comisario de la 60° Comisaría Metro.

De acuerdo a información preliminar, tendría algunos órganos comprometidos.

El atacante fue detenido y puesto a disposición del Ministerio Público.

Personal de Labocar y OS9 de Carabineros llegó hasta el lugar para realizar las pericias correspondientes.

Respecto a si ambos sujetos se conocían, la mayor Castillo indicó que “al momento esa información no la tenemos, al parecer las personas no eran conocidas”.

Y añadió que “la disputa se generó por el acceso al tren” durante la hora punta del Metro.

Debido a la situación, Metro de Santiago mantuvo cerrada la estación Franklin, aludiendo a un “procedimiento de salud”.

La estación se mantuvo sin operar por cerca de 20 minutos, mientras que la combinación con Línea 6 estuvo suspendida.