Rey de España entrega premio de Derechos Humanos al Museo de la Memoria de Chile

Este martes, el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos recibió el X Premio de Derechos Humanos Rey de España, reconocimiento otorgado por el Defensor del Pueblo y la Universidad de Alcalá en una ceremonia realizada en Madrid.

La instancia contó con la presencia del Felipe VI, además de autoridades políticas y académicas. El galardón fue recibido por la directora ejecutiva del museo, María Fernanda García, junto al presidente de su directorio, Patricio Zapata Larraín.

Durante la ceremonia, Felipe VI destacó el rol que cumple el recinto en la construcción de memoria histórica. “El valor del Museo de la Memoria y de los DDHH, no reside en remover las sombras del pasado, sino en contribuir a edificar el hoy y el mañana”, afirmó el monarca.

“El gran logro del museo radica en esa generación de empatía”, añadió el rey español, quien relevó el trabajo de la institución mediante historias personales y relatos vinculados a las violaciones de derechos humanos ocurridas durante la dictadura de Augusto Pinochet.

El jurado evaluó 57 candidaturas provenientes de 14 países y valoró especialmente la “ingente actividad memorística” desarrollada por el museo desde su creación en 2010. Según el fallo, esa labor constituye una garantía para el fortalecimiento de la democracia y los derechos humanos.

Tras recibir el reconocimiento, García señaló que “recibir este reconocimiento de manos del Defensor del Pueblo y del Rey de España es un honor que reafirma el valor universal de la memoria”. “Recordar no es un acto del pasado, sino un compromiso activo hoy”, agregó.

Actualmente, el MMDH resguarda uno de los principales archivos de memoria de América Latina y mantiene colaboraciones con organismos internacionales como ACNUR, además de instituciones europeas dedicadas a la preservación documental y los derechos humanos.