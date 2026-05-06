Ministro García Ruminot en medio de la caída del acuerdo con el PDG y la próxima votación de la megareforma: “Seguimos trabajando con todas las fuerzas políticas”

El ministro de la Secretaría General de la Presidencia, José García Ruminot, se refirió al momento clave que enfrenta el proyecto de Reconstrucción Nacional ingresado por la administración del Presidente José Antonio Kast.

Durante esta semana, la comisión de Hacienda de la Cámara votará la idea de legislar y, este miércoles, el Partido de la Gente (PDG) anunció la caída del acuerdo con el Ejecutivo.

Ante este escenario, el titular de la Segpres afirmó que “seguimos trabajando para que el proyecto de Reconstrucción Nacional y de Desarrollo Económico y Social pueda ser una realidad”.

“Reiteramos que este es un proyecto extraordinariamente importante para que nuestro país vuelva a crecer, para que volvamos a crear nuevos y mejores empleos y para que podamos equilibrar las deterioradas cuentas fiscales. Son todos grandes objetivos nacionales y por eso seguimos trabajando con todas las fuerzas políticas, con todos los actores del Parlamento, para lograr las mayorías necesarias que nos permitan que este proyecto sea prontamente una realidad”, enfatizó.

Por su parte, el jefe de bancada del PDG, Juan Marcelo Valenzuela, respecto de las negociaciones que sostuvo con el gobierno, remarcó que “se cae el acuerdo porque no nos entregan un proyecto que esté a la altura de lo que nosotros habíamos acordado y conversado. Nosotros fuimos súper claros en solicitar la devolución del IVA de los medicamentos y de los pañales”.

“Habíamos dicho: perfecto, partamos con una canasta acotada respecto de los medicamentos y eso va creciendo. Hablamos de una especie de GES. Nada de eso está contenido”, cerró.