Exbiministro García por informe del CFA sobre proyecto de reconstrucción: “Aumentará el déficit fiscal y el endeudamiento público”

El exministro de Economía y Energía, Álvaro García, analizó el informe del Consejo Fiscal Autónomo (CFA) respecto al plan de Reconstrucción Nacional del Gobierno.

“La opinión del CFA es crucial. En este caso fue bastante alarmante, porque llamó la atención sobre las debilidades muy significativas que tiene la iniciativa”, enfatizó en conversación con Hoy es Noticia.

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García explicó que el reporte del organismo estipuló que la ley miscelánea “apunta a los objetivos correctos, que son ampliamente compartidos en el país, pero señala que el contenido no asegura crecimiento y sí desequilibrios fiscales por lo menos para los próximos cinco años”.

Una opción para evitar aquel escenario es “achicar los gastos del Estado”, según los parámetros indicados por el CFA junto con el Fondo Monetario Internacional (FMI), en un 2% o 3% del PIB chileno; “o sea, entre $6.000 y $9.000 millones de dólares es lo que habría que recortar”.

“El actual gobierno inició su mandato señalando que iba a recortar un cuarto de eso y ya sabemos que no le ha ido bien; hay varios ministerios que no accedieron. Recortar cuatro veces más es mucho más difícil, de hecho, la minuta que sacó el Ministerio de Hacienda sobre qué tipo de recorte había que hacer para llegar a 6.000 era alarmante: el 80% era salud, educación y pensiones, donde había programas cruciales para la población (…). Después el gobierno dio un paso atrás, pero si no los recortan no llegan“, precisó.

Fue en esa línea que advirtió que “los análisis independientes que existen se refieren solo a lo que dice el proyecto y básicamente concluyen que es poco realista pensar que van a lograr las metas de crecimiento que plantean y es cierto que va a aumentar el déficit fiscal y probablemente el endeudamiento público, lo que a su vez va a echar a perder más aún la tasa de crecimiento”.

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Análisis de las alertas levantadas por el CFA respecto al proyecto

El exministro abordó la polémica medida que busca rebajar los impuestos corporativos del 27% al 23%, sobre lo que el CFA advirtió que podría causar una menor recaudación fiscal.

“Hay un consenso muy amplio respecto de bajar el impuesto de primera categoría, pero hacerlo de manera compensada, de tal manera que el fisco no pierda plata. Esto lo propuso el gobierno anterior, lo avaló una comisión de expertos bastante transversal (…). Lo segundo es que el propio proyecto señala que por estos efectos va a crecer el déficit fiscal, lo mismo que dice el CFA en los próximos años, a pesar de que el crecimiento que esperan ocurra”, comentó.

García endureció sus críticas respecto al crédito tributario al empleo, su posible alto costo fiscal y sus inconsistentes estimaciones.

“Es ridículamente caro para los resultados que se proponen. Este es el mejor ejemplo de una medida que afecta muy significativamente el déficit del sector público y no contribuye en nada al crecimiento“, cuestionó.

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Agregó que “realmente es muy difícil comprender por qué lo titularon una medida pro empleo y después dijeron que va a ser para los empleos ya existentes; por lo tanto, no va a crear ninguno adicional y el costo es muchísimo mayor que los salarios que reciben esas personas hoy. Es, a mi juicio, el primer candidato a salir de este paquete”.

Sobre la exención transitoria del IVA a viviendas nuevas, cuestionó que “la base para estimar el costo de esta medida fue el número de viviendas que se vendieron en 2024, año en que se vendieron muy pocas. Con este beneficio se debieran vender más que eso y va a implicar que el costo fiscal va a ser mayor. Nuevamente desfinancia el proyecto”.

También abordó la medida de exención de contribuciones para las personas que tengan más de 65 años.

“Lo que hace es aumentarles los ingresos por vía de la reducción en los impuestos al 25% de los chilenos que los pagan, que son precisamente los de mayores ingresos. Fue una promesa de campaña que a lo mejor corresponde implementarla, pero de una manera mucho más focalizada. Dentro de ese universo del 25% de mayores ingresos de los chilenos, hay algunos que pueden tener dificultades y que merecen un apoyo, pero la grandísima mayoría no lo merece o necesita”, enfatizó.

Por último, calificó como una “medida innecesaria” la arista de impuestos sustitutivos y repatriación de capitales, donde el CFA cuestionó que, en la práctica, puede afectar la sostenibilidad de los ingresos fiscales y la credibilidad del marco fiscal.

“La reintegración es, de nuevo, una medida que no beneficia en absoluto el crecimiento. Solo aumenta el ingreso de las personas más ricas del país y en una cantidad muy significativa, casi mil millones de dólares y con eso se aumenta el hoyo fiscal. Es, justamente, un buen ejemplo del dilema que plantean el Consejo Fiscal Autónomo y el Fondo Monetario Internacional sobre el proyecto”, enfatizó.