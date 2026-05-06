Presidenta del Senado ante alertas del CFA por megareforma: “Es fundamental que el gobierno tome nota y se haga cargo de dichas observaciones”

La presidenta del Senado, Paulina Núñez, se refirió a las observaciones del Consejo Fiscal Autónomo (CFA) respecto del proyecto de Reconstrucción Nacional, que enfrenta un momento clave, ya que durante esta semana se votará la idea de legislar en la Cámara.

“Cuando un organismo autónomo y técnico como el CFA emite advertencias sobre las eventuales consecuencias de una iniciativa, aun reconociendo que se trata de una buena propuesta, es fundamental que el gobierno tome nota y se haga cargo de dichas observaciones”, planteó Núñez.

En ese contexto, subrayó que es importante que el Ejecutivo no solo escuche las recomendaciones del organismo, sino que también se “pronuncie oportunamente”.

“No basta con recoger la opinión del Consejo; es necesario que esta se traduzca en una postura clara del gobierno y, eventualmente, en ajustes concretos a la iniciativa”, destacó.

Cabe mencionar que la presidenta del CFA, Paula Benavides, señaló ante la Comisión de Hacienda de la Cámara que “el proyecto de ley presenta déficits fiscales, al menos hasta 2031. Un riesgo transversal que vemos es un descalce entre costos y beneficios fiscales”.

“Por un lado, los costos o menores ingresos directos de las medidas se materializan con mayor certeza. En cambio, los beneficios dinámicos asociados a un mayor crecimiento se incorporan de forma gradual en el tiempo y con mayor incertidumbre. Los ajustes anunciados no resultan suficientes para financiar el proyecto de ley, corregir el deterioro fiscal y avanzar en la convergencia fiscal de manera simultánea”, argumentó.

Respuesta del Ministerio de Hacienda

El jefe de la billetera fiscal, Jorge Quiroz, a través de una declaración pública, sostuvo que comparte un diagnóstico común con el CFA.

“El CFA comparte nuestra priorización por el crecimiento económico, así como la promoción de esfuerzos de eficiencia económica”, afirmó, y destacó “muy particularmente la coincidencia masiva que tenemos con el CFA en cuanto a que las medidas propuestas en el proyecto de ley generan crecimiento de la economía”.

Además, indicó: “Tenemos precisiones que hacer a la metodología seguida. Específicamente, el CFA examina los efectos medida por medida y soslaya, a nuestro juicio, el necesario análisis transversal de todas las medidas en su conjunto, tomando en cuenta los efectos de equilibrio general”.

En paralelo, llamó a los parlamentarios a respaldar la iniciativa.

“Chile acumula cuatro años de estancamiento, con un desalentador crecimiento per cápita de apenas medio punto porcentual en ese período (marzo de 2022 a marzo de 2026). Este proyecto busca dejar atrás ese ciclo, recuperar el crecimiento, atraer inversión y, por sobre todo, generar más y mejores empleos. Por eso hacemos un llamado a los legisladores a sumarse con sentido de país y también con sentido de urgencia”, cerró.