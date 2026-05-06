ISP emite alerta por 14 preservativos de látex sin registro sanitario: “Pueden provocar reacciones adversas”

El Instituto de Salud Pública (ISP) alertó sobre la comercialización de preservativos de látex que carecen de registro sanitario en el país.

A través de un comunicado, la entidad dependiente del Ministerio de Salud enfatizó que “estos productos no cuentan con la conformidad que avale su calidad, seguridad y desempeño“.

En ese sentido, informaron que los productos se comercializan en diferentes sitios web y que, incluso, no se descarta que puedan “estar en establecimientos de salud u otros puntos de venta”.

“El llamado a la ciudadanía es a no comprar ni dispensar estos preservativos, porque no cumplen con los requisitos mencionados, representan un riesgo al ser usados como método anticonceptivo y, además, pueden tener composiciones químicas que provoquen algún tipo de reacción adversa“, advirtió la jefa del departamento de la Agencia Nacional de Dispositivos Médicos (Andim), Janepsy Díaz.

¿Cuáles son los productos afectados?

Mira el detalle de los productos que no cuentan con el registro sanitario del ISP:

Preservativos EXS Magnum Large, veganos (ancho nominal 60 mm) x 12 unidades.

Condones EXS Sabor a Cola, paquete de 6 unidades (ancho nominal 54 mm).

Condones Pasante XXL, x 36 unidades (ancho nominal 69 mm).

Preservativos Pasante pequeños, 12 unidades (ancho nominal 49 mm).

Preservativos Pasante Super King XXL, x 3 unidades (ancho nominal 69 mm).

Condones texturizados, 6 piezas estimulantes.

Condones Long Love, 3 unidades (variedades).

Condones OLO, Male Condom Feeling Ultrathin Zero Ha For Man.

Condones OLO, gránulos con textura x 10 unidades.

Preservativos Long Love, sabor menta, caja de 144 unidades.

Condones OLO 001, ultra delgados, lubricados, calor (pack 36 unidades).

Condones punteados, caja de 6 unidades (Látex Toyo Matsutake Jinzhou Co. Ltd.).

Condones Romantic Rosa, ultra delgados, látex natural (caja de 100 unidades).

Preservativos OLO, ultra delgados (pack 10 unidades).

Revisa las recomendaciones de la ISP