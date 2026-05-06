“El gobierno pasado salía a balazos”: Diputada del FA oficiará a Contraloría tras publicación que borró el Ministerio de Seguridad sobre operativo en Temucuicui

Durante la madrugada de este miércoles, en un operativo coordinado entre Carabineros de Chile y la Fiscalía, además del apoyo de personal del Ejército, se realizó un allanamiento en la comunidad de Temucuicui que terminó con la detención de cinco personas.

El procedimiento se llevó a cabo en el marco de una investigación desarrollada por la Sección OS9 Araucanía, por los delitos de robo con violencia, atentados contra la autoridad, incendio, disparos injustificados y receptación, además de infracción a la Ley N° 20.000.

“Allanamiento en Temucuicui con cinco detenidos por Ley 20.000. Impecable operativo de Carabineros y Fiscalía con apoyo del Ejército. El Estado recupera el control”, destacó la ministra de Seguridad, María Trinidad Steinert.

Luego, cerca de las 15:29 horas, según consignó La Tercera, a través de las redes institucionales del Ministerio de Seguridad se publicó en X: “Mientras el gobierno pasado salía a balazos de Temucuicui, la ministra Steinert salió con cinco detenidos”. El mensaje fue eliminado a las 15:47 horas.

La publicación aludía a la fallida visita de la exministra del Interior, Izkia Siches, durante el inicio del gobierno del expresidente Gabriel Boric en 2022.

La cartera explicó al citado medio que se trató de una equivocación de la persona a cargo de las redes sociales.

Reacción de la oposición

La diputada del Frente Amplio (FA), Tatiana Urrutia, respondió a través de X: “Hace algunas semanas, de manera transversal, condenamos las agresiones dirigidas contra la ministra Ximena Lincolao, por cuanto cualquier ataque a una autoridad de la República reviste la mayor gravedad. Sin embargo, hoy el propio Gobierno, a través de sus redes institucionales, opta por mofarse de un ataque armado sufrido por una exministra. En razón de lo anterior, oficiaremos a la Contraloría General de la República (CGR) para que arbitre las medidas disciplinarias que correspondan”.