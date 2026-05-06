PSG se impone al Bayern Múnich y avanza a la final de la Champions League

(EFE).- La final de la Liga de Campeones del 30 de mayo en el Puskas Arena de Budapest enfrentará al invencible Arsenal de Mikel Arteta, el único equipo que no ha perdido en esta edición, contra el vigente campeón, el favorito y el bloque con un aspecto más incontestable, el; dos estilos diversos por el dominio de Europa.

El conjunto de Luis Enrique Martínez es el candidato número uno. Su momento, la forma con la que eliminó al Bayern Múnich, con un festival de goles y pegada en la ida en el Parque de los Príncipes (5-4), admirado para siempre a nivel mundial, y con un ejercicio de impacto y éxito defensivo en la vuelta en el Allianz Arena, lo otorgan un papel principal en los pronósticos.

También porque es el vigente campeón de la competición, ganador el pasado curso en la final por 5-0 contra el Inter de Milán, dentro de un recorrido parecido a la anterior temporada, algo irregular en la fase de grupos, fuera incluso del top ocho, pero en pleno auge después, hasta desembocar en la final tras eliminar a un rival más que poderoso.

La tercera final de la Liga de Campeones para el PSG, la segunda consecutiva, y la posibilidad de su segundo título de una competición esquiva hasta la llegada de Luis Enrique y hasta hace un año. Su otra final de la Copa de Europa, en 2019-20, la perdió por 0-1 contra el Bayern Múnich. Este miércoles fue su revancha. Ahora tiene otra final.

El PSG ha superado en las eliminatorias, incluida la previa a los octavos de final, al Mónaco (5-4 en el global de la serie), al Chelsea (8-2), al Liverpool (4-0) y al Bayern Múnich (6-5), por ese orden, para ser el conjunto más goleador de esta edición del máximo torneo europeo con 44 goles a favor, una media de 2,75 por encuentro, pero también con 22 tantos en contra.

En total, ha ganado diez partidos, ha empatado cuatro y ha perdido dos en esta Liga de Campeones, en este caso último cayó contra el Bayern por 1-2 y contra el Sporting de Portugal por 2-1 en la fase liga, rumbo a la final con el Arsenal, que es el equipo más firme en defensa de esta edición de la máxima competición europea, con tan solo seis goles en contra, una media de 0,43 por choque.

Y ha anotado 29 goles a favor para no sufrir ni una sola derrota, porque el conjunto de Mikel Arteta es el único equipo de los 36 que empezaron la competición que no ha caído en ningún duelo en esta edición del torneo, con once victorias y tres empates, no sólo para liderar la fase liga, con un pleno de ocho triunfos y 24 puntos, diez más que el PSG, sino para ir más allá, hasta el encuentro decisivo.

En las eliminatorias, el Arsenal, que avanzó directo a los octavos de final, ha doblegado al Bayer Leverkusen, por 1-1 en la ida en Alemania y por 2-0 en la vuelta en Londres; al Sporting de Portugal, con un 0-1 fuera y un 0-0 en casa; y el Atlético de Madrid, con el que empató en semifinales en el primer duelo en el Metropolitano (1-1) y al que ganó 1-0 en el segundo en casa, el pasado martes, para alcanzar la segunda final de su historia. La perdió en 2006.

Antes de la final de la Liga de Campeones, ambos equipos, además, compiten por ser campeones de sus respectivas ligas nacionales.

En Inglaterra, el Arsenal es el líder con cinco puntos de ventaja, con un partido más, sobre el Manchester City, a falta de tres jornadas en su caso y de cuatro para el grupo de Pep Guardiola.

En Francia, el París Saint-Germain encabeza la clasificación de la liga francesa. A falta de tres encuentros, aventaja en seis puntos al Lens, con el que tiene un duelo directo el miércoles de la semana que viene.