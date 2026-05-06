IPSA recupera terreno y sube 2,29% impulsado por el sector aéreo, mientras Wall Street cierra con fuerte alza por posible acuerdo en Medio Oriente

Una buena jornada tuvieron este miércoles los mercados bursátiles luego de que aumentara el optimismo por alcanzar un acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán en Medio Oriente.

En Chile, el S&P IPSA recuperó terreno perdido y avanzó 2,29% hasta los 10.936,58 puntos, con lo que vuelve a ponerse a tiro de la barrera de las 11.000 unidades y marca su primera sesión en verde de la semana.

LATAM Airlines voló en la Bolsa de Santiago y subió 10% luego de sus sólidos resultados en el primer trimestre del año. Asimismo, Falabella vio un alza de 7,83% en sus acciones, seguido de Itaú (4,28%) y Vapores (3,47%).

Por otra parte, el dólar tuvo una caída de $13 y cerró en $892,5, con lo que revirtió el alza de este lunes, cuando el tipo de cambio se ubicó en $912,7. Esta baja estuvo impulsada por la subida del cobre en la Bolsa de Metales de Londres, donde cotizó en torno a US$ 6,2 la libra, lo que le dio soporte al peso.

Wall Street cerró con fuertes alzas de hasta 2% y sigue marcando máximos históricos

Wall Street cerró con importantes alzas este miércoles en sus principales selectivos, el S&P 500, el NASDAQ Composite y el Dow Jones, tras el optimismo de cara a una desescalada en Medio Oriente.

El S&P 500, que agrupa a las 500 empresas públicas más grandes y representativas de Estados Unidos, subió 1,46% hasta las 7.365,12 unidades y sigue marcando récords al aumentar su máximo histórico.

Por su parte, el NASDAQ Composite, que marca la tendencia del sector tecnológico, avanzó 2,02% y se ubicó en 25.838,95 puntos, también en máximos históricos, con lo que ya acumula un crecimiento de 46,07% en un año.

Mientras que el Dow Jones, que representa el rendimiento de 30 de las grandes empresas estadounidenses más estables y relevantes en la Bolsa de Nueva York, tuvo un sólido desempeño con un alza de 1,24%, hasta los 49.910,59 puntos, acercándose a su máximo histórico de 50.188,14 unidades.

Europa también cerró en verde con alzas por encima del 2% en sus principales índices bursátiles, el DAX alemán subió 2,12%, el CAC 40 francés 2,94%, el FTSE 100 inglés cayó 2,15%.

Petróleo cae y cotiza en torno a los US$ 100

La desescalada de tensiones entre Estados Unidos e Irán conllevó directamente a un retroceso en el precio del petróleo.

El West Texas Intermediate (WTI) cayó un 7,03% hasta los US$ 95.08. Por su parte, el barril de Brent cayó hasta los US$ 101.94 tras una perdida del 7,22%.