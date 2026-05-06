Desbordes arremete contra el ministro Rabat por ampliación de cárcel en Santiago y afirma: “A los vecinos de Pedro Montt se les engañó”

El alcalde de Santiago, Mario Desbordes, se refirió a las declaraciones del ministro de Justicia, Fernando Rabat, respecto de la ampliación del penal ubicado en la comuna.

“Rechazo categóricamente las declaraciones del ministro Rabat respecto de que se va a concretar la cárcel de alta seguridad en el sector de Pedro Montt”, arremetió, y subrayó que este es un “lugar completamente saturado”, ya que actualmente en ese sector existen cerca de mil personas privadas de libertad “en un par de kilómetros cuadrados. Es la zona con más presos en Chile”.

En esa línea, planteó su preocupación desde el punto de vista técnico.

“También la rechazo desde el punto de vista técnico, que probablemente el ministro desconoce. No es recomendable hacer una cárcel de alta seguridad en el corazón de la capital. Muchos de los presos de máxima seguridad son personas que están recluidas por delitos cometidos en Lampa, en Talagante o en Puente Alto. Y, por lo tanto, habría que trasladarlos desde esos lugares para poder llevarlos, con la actual normativa, a los distintos trámites de los tribunales”, complementó.

Respecto de los dichos del titular de Justicia en el programa Desde la Redacción de La Tercera, donde señaló que “todo proyecto carcelario tiene importantes medidas de mitigación”, Desbordes manifestó que “no es verdad que haya grandes obras de mitigación. Eso no es cierto. A los vecinos de Pedro Montt se les engañó, se les prometieron una serie de obras de mitigación cuando se construyó la cárcel de Santiago. Señor Rabat, ¿sabe cuántas obras se construyeron? Cero. Por favor, no trate de engañar a los vecinos de la comuna”.