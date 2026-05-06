Restricción vehicular: Revisa los autos que tienen prohibido circular en Santiago este jueves

Santiago nuevamente despertará este jueves bajo una restricción vehicular.

Esta medida se aplica habitualmente durante los meses de invierno como parte del Plan de Gestión de Episodios Críticos (GEC), impulsado por el Ministerio del Medio Ambiente.

La restricción será controlada por Carabineros en conjunto con la Unidad de Fiscalización del Ministerio de Transportes y la Red de Cámaras de Televigilancia de la Región Metropolitana.

¿Qué patentes tienen restricción este jueves 7 de mayo?

Vehículos con sello verde (Catalíticos) inscritos antes de septiembre de 2011: patentes terminadas en 4 y 5 .

(Catalíticos) inscritos antes de septiembre de 2011: patentes terminadas en . Vehículos sin sello verde: aplica para patentes terminadas en 8, 9, 0 y 1.

¿Cuál es el horario de la restricción vehicular?

El horario de la restricción es de 07:30 a 21:00 horas, excepto festivos.

¿Qué vehículos deben cumplir con la restricción vehicular?

Según la norma, en la Región Metropolitana (Dentro de la Provincia de Santiago y comunas de Puente Alto y San Bernardo), la restricción afecta a autos catalíticos inscritos antes del 1 de septiembre de 2011 y motocicletas inscritas antes de 2011.

También aplica a vehículos sin sello verde y motos anteriores a 2002.

Dentro del anillo Américo Vespucio, los vehículos sin sello verde tienen prohibición absoluta para circular, cualquiera sea el último dígito de la placa patente.

¿Hasta cuándo regirá la restricción vehicular?