Elecciones 2025: Revisa si tu mesa está constituida en tu local de votación

La constitución de mesas se realiza formalmente el día previo a la elección, aunque en la práctica la mayoría queda operativa durante la mañana del mismo día de votación.

Este domingo, Chile enfrenta un nuevo proceso electoral con la segunda vuelta presidencial, en la que Jeannette Jara y José Antonio Kast compiten por llegar a La Moneda para el periodo 2026-2030.

Para asegurar el correcto desarrollo de la jornada, el Servicio Electoral (Servel) habilitó una plataforma que permite a los electores revisar si su mesa de votación ya se encuentra constituida en el local correspondiente.

Cómo saber si mi mesa está constituida

Para conocer el estado de constitución de tu mesa, puedes ingresar al sitio web del Servel o comunicarte telefónicamente a los siguientes números:

Desde Chile: 600 6000 166

Desde el extranjero: +56 2 2915 3265

En el sitio web, debes dirigirte al apartado “Constitución de mesas”, ubicado en la parte superior. Luego, será necesario completar los datos solicitados, como región, provincia, comuna y local de votación.

¿Pueden designarme vocal el día de la elección?

Si a las 09:00 horas el delegado del local constata que existen mesas sin el número mínimo de vocales para funcionar, se solicitará primero la colaboración voluntaria de los votantes presentes.

En caso de no reunir suficientes voluntarios, la ley faculta a la autoridad para designar como vocales a personas que se encuentren en el local de votación, incluso si no corresponde a la mesa en la que les toca sufragar.

La normativa también contempla que, de ser necesario, se pueda requerir la asistencia de la fuerza encargada del orden público para asegurar la constitución de las mesas y el normal desarrollo del proceso electoral.