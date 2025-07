Tras liberación del sicario del “Rey de Meiggs”: Jueza Irene Rodríguez estaría imputada por excarcelación de Alberto Mejía

La causa apunta a una posible "negligencia grave o desconocimiento inexcusable" de la magistrada al dictar la resolución que habría provocado la liberación del delincuente.

La jueza Irene Rodríguez, titular suspendida del 8° Juzgado de Garantía de Santiago, está siendo formalmente investigada por el delito de prevaricación culposa, luego de autorizar la liberación de un imputado clave en el crimen del conocido comerciante apodado el “Rey de Meiggs”.

Bajo sospecha

El Ministerio Público apunta a que la magistrada habría incurrido en “negligencia grave o ignorancia inexcusable” al emitir la resolución que permitió la salida del imputado desde el penal Santiago 1, a pesar de los antecedentes de gravedad que pesaban sobre él, consignó Radio Biobío.

La investigación busca determinar si la decisión de Rodríguez transgredió los estándares legales y procesales establecidos, en una causa de alto perfil que ha generado fuerte impacto público.

Lee también: Pdta. Asociación de Magistrados admite que correo que liberó a sicario “no debió haber llegado a Gendarmería”

Suspensión y defensa

Recordemos que el pasado 26 de julio, el Poder Judicial suspendió de sus funciones a la jueza Rodríguez, mientras se desarrolla el proceso disciplinario y penal en su contra.

Frente a la controversia, la magistrada ha salido al paso de las críticas, señalando que Gendarmería no cotejó debidamente los oficios emitidos por el tribunal.

Además, sostuvo que la resolución que dejaba sin efecto la prisión preventiva de Mejía Hernández “no debía llegar a dicha institución”, en un intento por deslindar responsabilidades operativas.

“Soy inocente”

En sus primeras declaraciones a 24 Horas, la magistrada aseguró no haber cometido ningún delito. “No hubo ni un dolo, ni una corrupción, ni nada en el Poder Judicial (…). Me declaro inocente en ese sentido”.

La jueza recalcó que ella decidió “que ingresaran los tres a prisión preventiva, di las órdenes respectivas. La audiencia está muy clara en lo que hice; decreté tres prisiones preventivas, mandé las órdenes de ingreso esa misma tarde a Gendarmería”.