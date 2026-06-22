Revelan que deuda de cotizaciones previsionales llega a US$ 45 mil millones: Aumentó más de un 20% en un año

La deuda previsional por cotizaciones impagas en Chile alcanzó los US$ 44.270 millones al término de marzo de 2026.

Dicha cifra representa un incremento del 21% respecto al mismo periodo del año anterior, cuando la deuda era de US$ 36.439 millones.

Según información de Diario Financiero, de acuerdo con los estados financieros trimestrales de las siete AFP del sistema, el monto acumulado equivale al 17% del total de los fondos de pensiones del país.

El 79% del saldo total corresponde a intereses acumulados bajo la modalidad de interés compuesto aplicada desde 1994.

En el ámbito judicial, las administradoras mantienen 1,5 millones de demandas vigentes para cobrar el 90% de la morosidad antigua, de las cuales el 61% está en tramitación y un 38% involucra a empleadores inubicables.

El 10% restante de la deuda posee menos de un año de vigencia. Históricamente, la gestión de las AFP ha permitido recuperar US$ 1.479 millones mediante la apertura de más de tres millones de juicios.