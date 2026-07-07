Revelan los cruces con más accidentes de tránsito en Santiago: Zonas sur y poniente lideran la cantidad de siniestros

El cruce entre Américo Vespucio y Gran Avenida José Miguel Carrera, en La Cisterna, lidera la cantidad de siniestros de tránsito en la Región Metropolitana con 59 episodios en 2024.

Datos de la Comisión Nacional de Seguridad de Tránsito (Conaset) -citados por The Clinic– revelan que los principales ejes de las zonas sur y poniente de Santiago acumulan los puntos con más colisiones, destacando múltiples intersecciones de la circunvalación Américo Vespucio, como los accesos a Mall Plaza Oeste y Camino a Lonquén en Cerrillos, además de zonas de alto flujo en Maipú, Puente Alto y Providencia.

En total, la región registró 21.883 accidentes que dejaron 312 fallecidos y 8.681 lesionados durante dicho periodo.

La imprudencia de los conductores causó 52.287 de los 75.653 siniestros ocurridos a nivel nacional. Luis Stuven, gerente de Seguridad Vial de la Mutual de Seguridad, afirmó que “da la impresión de que existe cierta impunidad en los temas de tránsito” y que “muchos de estos siniestros de tránsito se generan a las salidas o a las entradas de las autopistas”.

El ejecutivo enfatizó el aumento de faltas por exceso de velocidad y el uso del teléfono celular en las pistas de aceleración y desaceleración de la capital.

Especialistas promueven la implementación de la Ley CATI (Centro Automatizado de Tratamiento de Infracciones) para mitigar las cifras mediante radares y cámaras automatizadas. Stuven señaló que la medición actual de Carabineros “no supera el 5%” del parque vehicular, por lo que requiere fiscalización masiva para modificar conductas. La puesta en marcha del sistema automático está proyectada para fines de 2027 debido a retrasos en el reglamento que define la ubicación de los dispositivos de control.