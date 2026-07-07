Copenhague es elegida como la ciudad con mejor calidad de vida: Destacan estabilidad e infraestructura, gran cultura y medio ambiente

(CNN) — El mundo parece estar cambiando a la velocidad del rayo, así que quizás sea bueno saber que algunas cosas permanecen igual, al menos en lo que respecta a la ciudad con mejor calidad de vida.

Copenhague ha ocupado el primer puesto en la lista anual de la Economist Intelligence Unit (EIU) por segundo año consecutivo.

Por segundo año seguido en la lista anual publicada este martes, la capital danesa superó a Viena, Austria, que había ocupado el primer puesto durante tres años en línea.

La EIU, organización hermana de la revista The Economist, clasificó 173 ciudades de todo el mundo según diversos factores, como la educación, la estabilidad, la atención médica, la infraestructura y la cultura.

Copenhague obtuvo puntuaciones “perfectas” en tres categorías, entre ellas estabilidad, infraestructura y educación.

Servicios de alta calidad

Para el público estadounidense que consulta el índice, Nueva York subió tres puestos hasta el 66, gracias a una mejora significativa en sus puntuaciones en la categoría de estabilidad, resultado de la disminución de los índices de delincuencia y de la percepción de un menor riesgo de ataques terroristas.

Si bien la Gran Manzana está escalando posiciones, Honolulu sigue siendo la ciudad estadounidense mejor clasificada en general, a pesar de haber descendido dos puestos hasta la posición 25.

Vancouver, en el puesto número 9, fue la única ciudad norteamericana que logró entrar en el top 10 mundial.

El éxito constante de Copenhague en los primeros puestos se debió a una “combinación ganadora de excelentes puntuaciones en estabilidad e infraestructura, una gran cultura y medio ambiente, y servicios públicos de alta calidad”, según un portavoz de la Economist Intelligence Unit.

En tercer lugar quedó Melbourne, Australia, que subió un puesto respecto al año anterior. Otra ciudad australiana, Sydney, pasó del sexto al cuarto lugar.

La ciudad suiza de Zúrich, que el año pasado empató con Viena en el segundo puesto, descendió tres posiciones, mientras que Ginebra, también suiza, quedó justo detrás, en sexto lugar.

Osaka, Japón, mantuvo el séptimo puesto, mientras que Adelaida, Australia, se situó en octavo. Tokyo ocupó el décimo lugar.

Mientras tanto, las repercusiones de la guerra con Irán se reflejaron en la clasificación de las ciudades de la región del Golfo, que experimentaron un descenso en las puntuaciones de la categoría de estabilidad.

Las ciudades que más descendieron fueron Mascate, la capital de Omán, que cayó 14 puestos hasta el 123, y Ciudad de Kuwait, que bajó 12 puestos hasta el 105.

El Reino Unido se ha recuperado tras el descenso en las puntuaciones del año pasado debido a un período de disturbios y agitación social.

Manchester lidera la clasificación como la ciudad mejor posicionada por segunda vez, en el puesto 52, superando a Londres, que quedó en el puesto 54, y a Edimburgo, en el puesto 64.

Impulso a la atención médica

Aunque Europa Occidental se situó como la región con mejor calidad de vida, su puntuación media de 91,7 fue ligeramente inferior a la de 2025.

Asia, por su parte, aumentó en 0,3 puntos hasta los 73,9, en gran parte gracias a mejores puntuaciones en el sector sanitario, especialmente en ciudades chinas como Fuzhou, situada en el sureste del país, que subió siete puestos hasta el 93.

“Hemos mejorado las puntuaciones de atención médica en general para las ciudades chinas, lo que refleja las mejoras nacionales en los planes de financiación y la inversión”, añadió un portavoz de la Economist Intelligence Unit, señalando un nuevo sistema de seguro de atención a largo plazo en el país, así como la mejora en la prestación de servicios de salud.

Si bien Damasco, en Siria, sigue estando considerada la ciudad con peor calidad de vida del mundo, se ha producido un cambio drástico en la parte inferior de la lista: la ciudad iraní de Teherán ha caído al puesto 164 como consecuencia de la guerra, mientras que Kiev, en Ucrania, ha descendido al puesto 166.

“La puntuación media de habitabilidad a nivel mundial es la misma que el año pasado, porque el deterioro de la estabilidad (en Oriente Medio) y las mejoras en la atención sanitaria (en Asia) se compensan mutuamente en las 173 ciudades”, declaró Ana Nicholls, directora de industria de EIU.

“El aumento de las puntuaciones en Asia significa que ahora hay nueve ciudades asiáticas entre las 20 primeras, junto con siete ciudades europeas”, subrayó.

Revisa el listado:

1. Copenhague, Dinamarca

2. Viena, Austria

3. Melbourne, Australia

4. Sydney, Australia

5. Zúrich, Suiza

6. Ginebra, Suiza

7. Osaka, Japón

8. Adelaida, Australia

9. Vancouver, Canadá

10. Tokyo, Japón