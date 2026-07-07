Suiza vs. Colombia por el Mundial 2026: hora y dónde ver

Suiza y Colombia se enfrentarán este martes 7 de julio por los octavos de final del Mundial 2026, en un duelo de eliminación directa.

La selección colombiana buscará instalarse entre los ocho mejores de la Copa del Mundo, mientras que el cuadro europeo intentará extender su campaña en una llave que definirá el último clasificado a cuartos de final.

A qué hora juega Suiza vs. Colombia por el Mundial 2026

El partido entre Suiza y Colombia está programado para este martes 7 de julio, a las 16:00 horas de Chile.

El encuentro se disputará en el BC Place, en Vancouver, Canadá.

El ganador avanzará a los cuartos de final del Mundial 2026, instancia en la que enfrentará al vencedor del cruce entre Argentina y Egipto.

Dónde ver Suiza vs. Colombia en vivo

El duelo entre Suiza y Colombia será transmitido en Chile por DSports, señal disponible para clientes de DirecTV.

El partido también podrá seguirse por streaming a través de DGO, Paramount+ y DAZN.