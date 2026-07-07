Declaran alarma meteorológica: Los sectores de la zona sur podrían caer hasta 120 milímetros de lluvia

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) declaró una alarma meteorológica por “precipitaciones intensas con isoterma cero alta” en un corto período de tiempo.

El fenómeno se dará en zonas de las regiones de La Araucanía (precordillera y cordillera) y Los Ríos (litoral, cordillera de la Costa, precordillera y cordillera).

Y ocurrirá entre la madrugada de este martes 7 hasta la madrugada del miércoles 8 de julio.

De acuerdo a la entidad, se proyecta la caída de hasta 120 milímetros de lluvia para el sector cordillerano de la Región de Los Ríos.

Revisa las zonas afectadas:

Según la DMC, los montos estimados en milímetros son los siguientes: