La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) declaró una alarma meteorológica por “precipitaciones intensas con isoterma cero alta” en un corto período de tiempo.
El fenómeno se dará en zonas de las regiones de La Araucanía (precordillera y cordillera) y Los Ríos (litoral, cordillera de la Costa, precordillera y cordillera).
Y ocurrirá entre la madrugada de este martes 7 hasta la madrugada del miércoles 8 de julio.
De acuerdo a la entidad, se proyecta la caída de hasta 120 milímetros de lluvia para el sector cordillerano de la Región de Los Ríos.
Revisa las zonas afectadas:
Según la DMC, los montos estimados en milímetros son los siguientes:
🚨#ALARMA AAA2/2026
🌧️🗻 Precipitaciones Intensas con Isoterma Cero Alta
📍 En zonas de la Región de La Araucanía y Los Ríos
📅 Validez: Desde la madrugada del martes 7 y hasta la madrugada del miércoles 08 de julio.
⚠️ Seguir las recomendaciones de las autoridades @Senapred… pic.twitter.com/IpAL0ge5oi
— MeteoChile (@meteochile_dmc) July 6, 2026
Lo más leído
- Declaran alarma meteorológica: Los sectores de la zona sur podrían caer hasta 120 milímetros de lluvia
- Suiza vs. Colombia por el Mundial 2026: hora y dónde ver
- Copenhague es elegida como la ciudad con mejor calidad de vida: Destacan estabilidad e infraestructura, gran cultura y medio ambiente
- Alerta Sanitaria Oncológica: Gobierno informa que se ha gestionado el 99,9% de los casos que están en lista de espera
- Revelan los cruces con más accidentes de tránsito en Santiago: Zonas sur y poniente lideran la cantidad de siniestros