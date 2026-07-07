Comienzan postulaciones al Subsidio de Arriendo 2026: Revisa los requisitos para acceder al beneficio

A partir de este martes 7 de julio se abrió la convocatoria para postular al Subsidio de Arriendo (DS-52) 2026, aporte que entrega el Estado a las personas o familias que pueden realizar un pago mensual por el arriendo de una vivienda.
El beneficio estará disponible hasta el próximo 7 de agosto y el trámite se puede realizar de manera online en el sitio web del Ministerio de Vivienda, ingresando con Clave Única, o presencial en las oficinas de Serviu a lo largo del país.
El subsidio DS-52 permite:
- Arrendar una vivienda en cualquier región y comuna del país.
- Postular posteriormente a subsidios para la compra de una vivienda, como el Fondo Solidario de Elección de Vivienda (DS 49) o el Subsidio para Sectores Medios (DS 1).
Subsidio de Arriendo: ¿Qué monto se puede recibir?
Según informaron las autoridades, las personas que postulen y sean seleccionadas podrán recibir un subsidio de 170 UF (alrededor de $6.940.000), monto que se entrega de manera mensual con un tope de 4,2 UF ($171.400) “para el arriendo de una vivienda cuyo valor mensual no supere las 11 UF ($449.000)”.
En el caso de las viviendas que estén en las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta, Atacama, Metropolitana, Aysén y Magallanes, “el monto máximo del subsidio mensual es de 4,9 UF ($200.000 aproximadamente) y el valor del arriendo no puede superar las 13 UF ($530.700)”.
Para este año, se espera que la convocatoria supere las 8.450 familias.
Subsidio de Arriendo: Requisitos para postular
- Contar con cédula de identidad vigente. Las personas extranjeras deben presentar cédula de identidad para extranjeros vigente.
- Postular al menos con cónyuge, conviviente civil, conviviente o hijo o hija. Las personas de 60 años o más al momento de postular no necesitan contar con núcleo familiar (pueden postular solas).
- Estar inscrito en el Registro Social de Hogares (RSH) y no superar el tramo del 70% de la calificación socioeconómica. Se permitirá una postulación por RSH en cada llamado.
- Acreditar un ahorro mínimo de 4 UF en una cuenta de ahorro para la vivienda, el que debe estar depositado máximo el día anterior al de la postulación.
- Contar con un ingreso familiar mensual entre 7 UF y 25 UF por cada integrante del núcleo familiar que exceda de tres; el ingreso máximo mensual familiar aumentará en 8 UF.
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