Comienzan postulaciones al Subsidio de Arriendo 2026: Revisa los requisitos para acceder al beneficio

A partir de este martes 7 de julio se abrió la convocatoria para postular al Subsidio de Arriendo (DS-52) 2026, aporte que entrega el Estado a las personas o familias que pueden realizar un pago mensual por el arriendo de una vivienda.

El beneficio estará disponible hasta el próximo 7 de agosto y el trámite se puede realizar de manera online en el sitio web del Ministerio de Vivienda, ingresando con Clave Única, o presencial en las oficinas de Serviu a lo largo del país.

El subsidio DS-52 permite:

Arrendar una vivienda en cualquier región y comuna del país.

Postular posteriormente a subsidios para la compra de una vivienda, como el Fondo Solidario de Elección de Vivienda (DS 49) o el Subsidio para Sectores Medios (DS 1).

Subsidio de Arriendo: ¿Qué monto se puede recibir?

Según informaron las autoridades, las personas que postulen y sean seleccionadas podrán recibir un subsidio de 170 UF (alrededor de $6.940.000), monto que se entrega de manera mensual con un tope de 4,2 UF ($171.400) “para el arriendo de una vivienda cuyo valor mensual no supere las 11 UF ($449.000)”.

En el caso de las viviendas que estén en las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta, Atacama, Metropolitana, Aysén y Magallanes, “el monto máximo del subsidio mensual es de 4,9 UF ($200.000 aproximadamente) y el valor del arriendo no puede superar las 13 UF ($530.700)”.

Para este año, se espera que la convocatoria supere las 8.450 familias.

Subsidio de Arriendo: Requisitos para postular