Conciertos de BTS: Duco dice que DG Medios “esperó a que diéramos una respuesta oficial negativa para dar una nueva propuesta. Esto podría haber ocurrido antes”

La ministra del Deporte, Natalia Duco, abordó nuevamente la situación en torno a los conciertos de BTS agendados para octubre en el Estadio Nacional.

“La productora (DG Medios) tuvo que esperar que nosotros diéramos una respuesta oficial negativa para dar una nueva propuesta. Esto podría haber ocurrido antes”, afirmó.

Y es que la semana pasada, el Instituto Nacional del Deporte (IND) anunció su negativa para la realización de los shows en el coloso de Ñuñoa. La situación provocó gran controversia, ya que se trata de tres eventos -14, 16 y 17 de octubre- que ya tenían sus tickets vendidos.

Incluso, las “Army’s” organizaron una manifestación que recorrió la Alameda a modo de protesta.

Con todo, el fin de semana el Ministerio del Deporte dijo que había recibido una nueva propuesta técnica por parte de la productora DG Medios, por lo que está evaluando nuevamente autorizar los conciertos.

Mientras que este martes, la titular de la cartera aseguró que “en ningún momento, como ya lo hemos repetido muchas veces, el Instituto Nacional del Deporte había confirmado el coliseo del Estadio Nacional”.

De todos modos, se dio “otra oportunidad” a la productora para que presente los documentos y “estamos a la espera de que eso ocurra. Si es que la productora nos presenta los nuevos antecedentes que sean compatibles con la mantención del pacto, nosotros le vamos a ceder el coliseo del Estadio Nacional”.

En la instancia, la ministra fue consultada sobre una reunión de lobby que mantuvo a fines de marzo con DG Medios: “Hablamos exactamente de esto, de las condiciones del escenario, y ellos iban a enviar un plan de mitigación que fue enviado con posterioridad y que fue rechazado”.

Con todo, aseveró que “la productora tuvo que esperar que nosotros diéramos una respuesta oficial negativa para dar una nueva propuesta. Esto podría haber ocurrido antes. Ellos podrían haber presentado opciones de mitigación anteriores a esto y no haber esperado a que se hubiese dado un oficio oficial con la respuesta negativa”