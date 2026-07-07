Dos explosiones sacuden Damasco durante la visita histórica de Macron a Siria: El presidente francés resultó ileso

(CNN) – Dos explosiones ocurrieron este martes en las proximidades del Hotel Four Seasons de Damasco, donde el presidente francés Emmanuel Macron había pernoctado durante su visita oficial a Siria. El Palacio del Elíseo confirmó que Macron se encontraba en el Palacio Presidencial cuando se produjeron las detonaciones y que resultó ileso.

Según la agencia de noticias estatal siria SANA, los artefactos explotaron mientras personal de seguridad intentaba desactivarlos, dejando 18 heridos, entre ellos cuatro agentes de policía. Las dos explosiones ocurrieron con aproximadamente ocho minutos de diferencia, según el canal estatal Al Ekhbariya. El convoy de Macron se encontraba a unos 10 kilómetros del lugar en ese momento.

El presidente sirio Ahmed al-Sharaa prometió que los responsables “serán arrestados lo antes posible” y saludó el gesto de Macron de continuar la visita pese al incidente. Ningún grupo reclamó la autoría del ataque.

Primera visita oficial de un líder occidental a Siria desde la caída de Assad

Macron es el primer líder occidental en realizar una visita oficial a Siria desde la caída del régimen de Bashar al-Assad en diciembre de 2024, y solo el tercero en visitar el país tras el emir de Qatar y el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky.

Durante el encuentro en el Palacio Presidencial, los ministros de Exteriores de ambos países firmaron acuerdos de cooperación económica. Al-Sharaa destacó la posición geográfica de Siria como corredor estratégico entre el Mediterráneo, el Golfo e Irak, señalando su relevancia tras la crisis del Estrecho de Ormuz.

Ambos mandatarios se reunieron en Damasco antes de la cumbre de la OTAN en Ankara, a la que tienen previsto asistir. Al-Sharaa también sostendrá un encuentro con el presidente estadounidense Donald Trump al margen de la conferencia, según confirmó la Casa Blanca.