Economista anticipa nueva baja de hasta $150 en combustibles

La académica de la Facultad de Economía, Negocios y Gobierno de la Universidad San Sebastián, Michèle Labbé, anticipó que esta semana podría concretarse una baja relevante en el precio de los combustibles, luego de las alzas registradas desde fines de marzo producto del shock internacional en los mercados energéticos.

En entrevista con CNN Chile Radio, la economista explicó que el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, ya había adelantado una caída cercana a los $100 en las gasolinas de 93 y 97 octanos, además de una baja de alrededor de $150 en el diésel.

“El ministro habló de cifras alrededor de una caída de cerca de 100 pesos en el precio de las gasolinas 93 y 97 y de 150 pesos en el precio del diésel”, señaló.

Por qué baja el petróleo, pero la gasolina demora más

Labbé explicó que el precio del petróleo ya volvió a niveles similares a los que tenía antes del inicio del conflicto que tensionó el mercado internacional de hidrocarburos.

Sin embargo, advirtió que ese retroceso no se ha trasladado con la misma velocidad al precio internacional de las gasolinas.

“El precio del petróleo ya alcanzó el nivel previo, el nivel que tenía el 27 de febrero de este año. Sin embargo, lo que no ha sucedido es que los precios de las gasolinas a nivel internacional siguen 30% por arriba”, sostuvo.

Según la académica, la diferencia se explica por los problemas que afectaron la refinación durante el periodo de mayor tensión internacional.

“No se pudo refinar todo el petróleo que se refinaba y, por lo tanto, se empezaron a gastar reservas de gasolina en el mundo”, afirmó.

En esa línea, planteó que la normalización de los precios será gradual, porque el sistema debe volver a refinar con normalidad y, al mismo tiempo, reconstruir inventarios.

“Mientras el petróleo ya volvió a su nivel original, el precio de la gasolina se va a demorar”, dijo.

Nuevas bajas podrían continuar, pero más lento

Consultada por la posibilidad de que las caídas se mantengan durante las próximas semanas, Labbé sostuvo que es un escenario posible, aunque advirtió que los ajustes podrían ser menos intensos que los vistos hasta ahora.

“Es muy posible, pero van a ser caídas más lentas, mucho más lentas que las que tenemos hasta ahora”, señaló.

La economista agregó que el tipo de cambio será un factor clave para determinar la velocidad y magnitud de las futuras bajas en Chile.

“Hoy día el tipo de cambio también ha estado muy volátil, bajó de los 900 pesos, hoy día vuelve a estar arriba de los 920 pesos, y por lo tanto ese es un factor sumamente importante”, explicó.

De acuerdo con Labbé, con la eventual baja de esta semana, el precio de las gasolinas acumularía una caída cercana a los $230 desde los máximos registrados tras el shock internacional.

“Estamos hablando de que ya llevamos alrededor de 230 pesos de caída en la gasolina, que es un porcentaje similar a lo que han caído las gasolinas a nivel internacional”, sostuvo.