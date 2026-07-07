Tribunal francés confirma condena contra Le Pen pero la habilita para las presidenciales de 2027 con arresto domiciliario

(CNN) – Un tribunal de apelación francés validó este martes la culpabilidad de Marine Le Pen por desviar fondos públicos de la Unión Europea, aunque le abre la puerta para presentarse a las elecciones presidenciales de 2027 bajo arresto domiciliario con monitoreo electrónico.

La Justicia fijó una pena de tres años de prisión, dos de ellos suspendidos, y ordenó que el año restante lo cumpla en su domicilio con una pulsera electrónica. Además, redujo la inhabilitación política a 45 meses, de los cuales 30 quedan suspendidos , lo que equivale a apenas 15 meses sin poder postularse.

El costo político del brazalete

La candidata de la extrema derecha tendría que afrontar la campaña con el dispositivo de vigilancia, una condición que la propia Le Pen había descartado la semana pasada. “Cuando eres candidato presidencial necesitas ser completamente libre para moverte, y ese no es el caso si llevas una pulsera de vigilancia electrónica”, declaró a la cadena LCI. La primera vuelta electoral se celebrará en abril de 2027 y la segunda en mayo.

El tribunal ratificó que la suma malversada asciende a 2,8 millones de euros (3,2 millones de dólares) y le impuso una multa de 100.000 euros (114.000 dólares). Otros cuatro políticos de Agrupación Nacional que integraron el Parlamento Europeo también recibieron condenas por malversación.

El fallo original de marzo de 2025 la inhabilitó de inmediato por cinco años, lo que desató una ola de apoyo de aliados internacionales. Donald Trump calificó el proceso de “cacería de brujas”, Elon Musk y el Kremlin se movilizaron en su defensa y el entonces primer ministro húngaro Viktor Orbán publicó “Je suis Marine”. Le Pen denunció entonces un veredicto “político” para apartarla de la contienda.

El presidente Emmanuel Macron evitó pronunciarse desde Siria: “Lo saludable para la democracia es que el presidente no comente las decisiones judiciales”. La dirigente se trasladó tras la lectura del fallo a la sede del partido para una reunión con su sucesor, Jordan Bardella, quien ya confirmó que se postularía en su lugar si fuera necesario.