Antes de su estreno: Críticos aclaman ‘The Odyssey’ de Christopher Nolan como un “triunfo absoluto” y destacan a Matt Damon y Robert Pattinson

Las primeras reseñas de ‘The Odyssey’, la nueva película de Christopher Nolan, llegaron tras el estreno en Londres este 6 de julio y dibujan un veredicto casi unánime: un triunfo cinematográfico. La cinta, que adapta el poema épico de Homero con Matt Damon como Odiseo, se proyectó exclusivamente para críticos, una decisión que la producción tomó al descartar pases para creadores de contenido.

Un relato épico que abraza el horror

Según reportó NME, Erik Davis, de Fandango, calificó la obra como “un logro cinematográfico supremo” y remarcó: “Lo que realmente me sorprendió es cuánto abraza el horror. Algunos de los momentos más importantes de la película son genuinamente inquietantes” . Sobre el elenco, añadió que Anne Hathaway “está increíble”, Matt Damon “excelente” y Tom Holland “sigue demostrando que puede hacer casi cualquier cosa”, aunque Robert Pattinson “definitivamente se robó el espectáculo” .

Christopher Nolan’s #TheOdyssey is an absolute triumph and a crowning cinematic achievement from one of the great filmmakers of our time. It feels like everything Nolan has been working toward with IMAX has culminated here. The production design is incredible, the action is… pic.twitter.com/yLxocUEEdn — Erik Davis (@ErikDavis) July 6, 2026

Matt Neglia situó la película por encima de clásicos como ‘Gladiator’ y ‘Braveheart’, mientras Simon Thompson habló de una “realización cinematográfica impecable” y definió el trabajo de Damon como “la mejor actuación de su carrera” . John Leguizamo también recibió un elogio particular por su interpretación de Eumeo: Thompson lo calificó de “sublime”. El crítico de TikTok EccyReviews resumió: “Ni siquiera los dioses pueden prepararte para esta película”.

Christopher Nolan’s adaptation of THE ODYSSEY is as epic as movies get with some of the most breathtaking set pieces he’s ever attempted. A colossal achievement of scale, even by Nolan’s standards, its commitment to capturing as much as possible in-camera using new IMAX cameras… pic.twitter.com/UOOHd6lkbT — Matt Neglia (@NextBestPicture) July 6, 2026

‘The Odyssey’ reúne a Damon, Pattinson, Holland, Hathaway y Leguizamo en un viaje de regreso a casa que Nolan convierte en un espectáculo de espada y acción con el sello del director de ‘Oppenheimer’. La película aterriza en salas el 17 de julio.