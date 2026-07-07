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Tilly Norwood, la actriz creada por inteligencia artificial, protagonizará ‘Misaligned’, un filme híbrido que ya divide a Hollywood

Por José Ferrada
Tilly Norwood, el personaje creado con inteligencia artificial que protagonizará la película Misaligned.

El personaje de inteligencia artificial Tilly Norwood, presentado en sociedad en el Festival de Cine de Zúrich como una futura estrella de cine, protagonizará su primera película, titulada ‘Misaligned’ , según confirmó la productora Particle 6 a Variety. La cinta, concebida como el inicio de una franquicia dentro del “Tillyverse”, un universo digital surrealista, relata cómo un bot seductor convence al personaje para desarrollar deseos, impulsos y ambiciones propias de los humanos.

Una fórmula híbrida y consciente de la polémica

La actriz y comediante holandesa Eline Van der Velden, propietaria del proyecto, definió la producción como una “producción híbrida” donde el aporte humano trabaja junto a la tecnología. “La película será absolutamente divertida, caótica y consciente de sí misma — muy Tilly. Pero debajo hay algo más profundo sobre la identidad, la interpretación y nuestros miedos muy humanos en torno a la IA. Y sí, el arte definitivamente imitará a la vida”, declaró.

Según reportó NME, el debut en Zúrich de Norwood —un personaje blanco, cabello moreno y de ojos marrones— provocó una ola de críticas en la industria que lideraron los actores Emily Blunt y Natasha Lyonne. En sus redes sociales, Tilly Norwood ya protagoniza cortos generados por IA que satirizan Spotify, el festival de Cannes y los típicos reels de presentación de actores. En marzo, Particle 6 describió el “Tillyverse” como un “universo digital dinámico y en constante evolución donde Tilly y una nueva generación de personajes de IA vivirán, colaborarán y construirán carreras” .

La inteligencia artificial sigue como un tema divisivo en Hollywood. El director Kane Parsons y el Papa León XIV se cuentan entre las voces que condenaron el uso de esta tecnología, mientras propuestas como la de Particle 6 tensan aún más el debate sobre los límites entre la creación humana y la digital.

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