Tilly Norwood, la actriz creada por inteligencia artificial, protagonizará ‘Misaligned’, un filme híbrido que ya divide a Hollywood

El personaje de inteligencia artificial Tilly Norwood, presentado en sociedad en el Festival de Cine de Zúrich como una futura estrella de cine, protagonizará su primera película, titulada ‘Misaligned’ , según confirmó la productora Particle 6 a Variety. La cinta, concebida como el inicio de una franquicia dentro del “Tillyverse”, un universo digital surrealista, relata cómo un bot seductor convence al personaje para desarrollar deseos, impulsos y ambiciones propias de los humanos.

Una fórmula híbrida y consciente de la polémica

La actriz y comediante holandesa Eline Van der Velden, propietaria del proyecto, definió la producción como una “producción híbrida” donde el aporte humano trabaja junto a la tecnología. “La película será absolutamente divertida, caótica y consciente de sí misma — muy Tilly. Pero debajo hay algo más profundo sobre la identidad, la interpretación y nuestros miedos muy humanos en torno a la IA. Y sí, el arte definitivamente imitará a la vida”, declaró.

Según reportó NME, el debut en Zúrich de Norwood —un personaje blanco, cabello moreno y de ojos marrones— provocó una ola de críticas en la industria que lideraron los actores Emily Blunt y Natasha Lyonne. En sus redes sociales, Tilly Norwood ya protagoniza cortos generados por IA que satirizan Spotify, el festival de Cannes y los típicos reels de presentación de actores. En marzo, Particle 6 describió el “Tillyverse” como un “universo digital dinámico y en constante evolución donde Tilly y una nueva generación de personajes de IA vivirán, colaborarán y construirán carreras” .

La inteligencia artificial sigue como un tema divisivo en Hollywood. El director Kane Parsons y el Papa León XIV se cuentan entre las voces que condenaron el uso de esta tecnología, mientras propuestas como la de Particle 6 tensan aún más el debate sobre los límites entre la creación humana y la digital.