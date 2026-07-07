Tribunal ordena reabrir investigación contra senador Calisto: Parlamentario es acusado de millonario fraude al Fisco

El Juzgado de Garantía de Coyhaique ordenó este martes la reapertura de la investigación por fraude al Fisco reiterado contra el senador Miguel Ángel Calisto (Ind).

La resolución judicial, dictada tras aceptar diligencias pendientes presentadas por las defensas, dejó sin efecto el cierre de la causa penal.

Con esta determinación, la acusación del Ministerio Público —que pide 12 años de cárcel— no se considera vigente, deteniendo temporalmente el camino al juicio oral.

La reactivación judicial tendrá una vigencia de 60 días para ejecutar peritajes y declaraciones solicitados por los imputados.

Ante esto, la defensa de Calisto argumentó que el desafuero agendado en la Corte de Apelaciones de Puerto Montt no puede resolverse.