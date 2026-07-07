“Impresionante, audaz y perfecta”: Salen a la luz las primeras críticas a “La Odisea” de Christopher Nolan

“La Odisea” ha generado recepciones positivas en la prensa días previos a su estreno en las salas de cine, según informa Variety.

La adaptación cinematográfica de la epopeya griega del mismo nombre es la próxima película dirigida y guionada por Christopher Nolan, director de películas como “Batman: “El caballero de la noche” (2008) y “Oppenheimer” (2023), ya está dando que hablar entre la prensa especializada, quienes fueron uno de los primeros en ver la película.

“Una producción impecable, tan épica como cabría esperar”, señaló el periodista cinematográfico Simon Thompson a través de una publicación en su cuenta de X. “Al frente de un reparto estelar, Matt Damon lo da todo como Odiseo en una actuación magistral, la mejor de su carrera”. Robert Pattinson está excepcional como Antínoo y el Eumeo de John Leguizamo es sublime”.

Christopher Nolan’s #TheOdyssey is flawless filmmaking, every inch as epic as you’d expect. Leading a stellar cast, Matt Damon gives Odysseus everything in a career-best powerhouse performance. Robert Pattinson is outstanding as Antinous and John Leguizamo’s Eumaeus is sublime. pic.twitter.com/NDrr95vrnE — Simon Thompson (@ShowbizSimon) July 6, 2026

El jefe editor del medio Discussing Film, Andrew J. Salazar, calificó la película de “logro asombroso”. Por otro lado, se encuentra a quienes no les convenció la película, como a David Ehrlich, de IndieWire, quien señaló que “el último acto recompensa el viaje”, refiriéndose al desarrollo de la historia.

THE ODYSSEY is a staggering achievement. It boasts spectacular & even terrifying set pieces that feel like Christopher Nolan fully embracing the horrors of Greek mythology. Yet, how he tastefully recontextualizes the story for the modern day is what has kept my head buzzing (1/2) pic.twitter.com/x1GJbwSOEK — Andrew J. Salazar (@AndrewJ626) July 6, 2026

The Odyssey: a surprisingly natural (and less despairing) Oppenheimer follow-up about a man haunted by defying the gods & dooming civilization – this one fights to avenge his own hubris. IMAX obviously immense. too clunky to be S-tier Nolan, but the last act rewards the journey. — david ehrlich (@davidehrlich) July 6, 2026

Sobre la película “La Odisea”

Matt Damon es el protagonista de la historia, quien encarna a Odiseo. El filme narra la historia de la travesía de Odiseo para volver a su hogar con su esposa Penélope (Anne Hathaway) y su hijo Telémaco (Tom Holland) tras la batalla de Troya.

Este elenco de lujo también cuenta con la participación de Zendaya, Robert Pattinson, Lupita Nyong’o, Charlize Theron y el cantante Travis Scott.

La película está grabada plenamente con cámaras IMAX. Esto quiere decir que, al momento de visualizar la película en el cine, toda la imagen cubre la pantalla, sin dejar a la vista los conocidos “bordes negros”.

Nolan afirmó durante una entrevista para “60 Minutes” de CBS News que esta fue una de las películas más difíciles que ha realizado. “Cuanto más difícil, mejor, hasta el punto de ‘La Odisea’, y creo que nos esforzamos bastante en esta y tal vez encontramos algunos límites”, dijo.

“Cuando escribo, visualizo la película como un espectador, como alguien que vive la historia”, añadió. “Luego, cuando dirijo la historia, intento llevar al público allí. Así que, en el caso de La Odisea, intento que el público se suba al caballo. Intento que se suban a la cubierta del barco de Odiseo”.

La fecha de estreno de “La Odisea” en Chile es para el 17 de julio en cines.