Lluvias en la zona centro – sur de Chile para los próximos días: ¿Qué tan intensas serán las precipitaciones?

Durante los últimos días, Meteored ha informado sobre el leve aumento de las temperaturas en la zona centro-norte y ha levantado una alerta por lluvias intensas en la zona centro-sur. ¿Qué tanto traerán estas lluvias al extremo sur de nuestro país?

Jornada del martes

Durante las primeras horas de este día martes 7 de julio, el río atmosférico categoría 4 ha ingresado con precipitaciones al litoral, cordillera de la costa y la precordillera, y según informa Meteored, durante la jornada del mediodía la lluvia llegaría a la Región de la Araucanía.

Sin embargo, al terminar el día, los pulsos de lluvia cesarán en la Región del Biobío, específicamente en el valle, la precordillera y la cordillera de Los Andes.

Por su parte, los vientos también son un factor importante durante esta jornada de lluvias; según Meteored, las rachas de viento rondarán los 60 km/h en la provincia de Arauco y en las regiones de La Araucanía y Los Ríos.

Jornada del miércoles

Además, se espera que los pulsos de lluvia más fuertes ocurran hasta la madrugada del miércoles 8 de julio en ambas regiones, con rachas de viento de 80 km/h aproximadamente en el litoral y la precordillera de ambas regiones. Se espera que la condición climática sea similar en las provincias de Arauco y Concepción, así como en la precordillera de la región del Biobío.

No obstante aquello, los pulsos de lluvia se sentirán más débiles en la Región del Ñuble y durante la madrugada de este miércoles las rachas de viento rondarán los 50 km/h. Incluso, se pronostica que las precipitaciones más intensas ocurran en la precordillera en las regiones de Ñuble y Los Ríos de este miércoles.

En consecuencia, el río atmosférico hará que la cantidad de agua caída en Melipeuco, Pucón, Villarrica, Curarrehue, Lican Ray, Coñaripe, Panguipulli, Neltume, Lago Ranco, Valdivia y Corral se acumule entre 100 y 130 mm desde el martes hasta el miércoles.

Además, el jueves 9 de julio se suma un nuevo sistema frontal a Chile centro-sur, trayendo más lluvia a lugares que podrían ser afectados con el aumento de la corriente de los ríos y provocar inundaciones.