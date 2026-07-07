Tornado con vientos de 260 km/h deja 11 muertos en China y succiona a un hombre desde un departamento en un piso 12

(CNN) – Un violento tornado con vientos de hasta 260 kilómetros por hora dejó al menos 11 personas muertas y más de 331 heridas en la provincia china de Hubei, según informaron medios estatales. El fenómeno provocó graves daños en zonas urbanas y rurales, destruyó viviendas, volcó vehículos y afectó extensas áreas agrícolas. Además, 4.855 casas registraron daños.

Uno de los episodios más impactantes ocurrió en la ciudad de Huanggang, donde un hombre de 30 años fue succionado desde su departamento ubicado en el piso 12 junto a parte de sus pertenencias, entre ellas un sofá y gabinetes. El afectado permanece internado en una unidad de cuidados intensivos. En la misma ciudad, los fuertes vientos desplazaron camiones pesados hasta 30 metros.

A rare tornado killed at least 11 and injured 331 in China’s Hubei, with winds of 260 km/h sucking a man from his 12th-floor apartment. pic.twitter.com/BEjdMPGTe5 — The Epoch Times (@EpochTimes) July 7, 2026