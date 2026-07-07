Tornado con vientos de 260 km/h deja 11 muertos en China y succiona a un hombre desde un departamento en un piso 12

(CNN) – Un violento tornado con vientos de hasta 260 kilómetros por hora dejó al menos 11 personas muertas y más de 331 heridas en la provincia china de Hubei, según informaron medios estatales. El fenómeno provocó graves daños en zonas urbanas y rurales, destruyó viviendas, volcó vehículos y afectó extensas áreas agrícolas. Además, 4.855 casas registraron daños.
Uno de los episodios más impactantes ocurrió en la ciudad de Huanggang, donde un hombre de 30 años fue succionado desde su departamento ubicado en el piso 12 junto a parte de sus pertenencias, entre ellas un sofá y gabinetes. El afectado permanece internado en una unidad de cuidados intensivos. En la misma ciudad, los fuertes vientos desplazaron camiones pesados hasta 30 metros.
Emergencia por tormentas e inundaciones
Las autoridades señalaron que más de 3.000 rescatistas participaron en las labores de emergencia y reconocieron las “inmensas pérdidas provocadas por el desastre”. En la cercana ciudad de Ezhou, un video mostró el paso del tornado, donde cinco personas murieron.
El fenómeno ocurrió mientras el tifón Maysak genera intensas lluvias e inundaciones en el sur de China. En la región de Guangxi, cuatro personas murieron y ocho permanecen desaparecidas, mientras más de 600 habitantes esperaban evacuación.
En Hengzhou, las inundaciones también provocaron otro incidente. Más de 800 serpientes escaparon de una granja inundada, incluidas cobras altamente venenosas, además de culebras de agua y serpientes rata. Un habitante sufrió una mordedura y recibió atención médica, mientras vecinos organizaron un equipo para capturar los animales.