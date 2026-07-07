Tasas hipotecarias siguen bajo 4% y primer semestre marca su menor nivel desde 2021

Las condiciones para financiar la compra de una vivienda volvieron a mostrar una señal favorable durante junio.

Según cifras publicadas por el Banco Central, la tasa de interés promedio de los créditos hipotecarios se ubicó en 3,97%, manteniéndose por tercer mes consecutivo bajo el umbral de 4%.

El registro representa un leve aumento frente a mayo, cuando la tasa llegó a 3,96%. Sin embargo, sigue por debajo del nivel observado en el mismo mes de 2025, cuando alcanzó 4,39%.

Tasas hipotecarias siguen bajo 4%

El dato de junio confirma una tendencia de alivio en el costo de financiamiento para quienes buscan acceder a una vivienda mediante crédito hipotecario.

De acuerdo con los antecedentes del instituto emisor, la tasa actual también se ubica por debajo del promedio histórico registrado entre 2002 y 2026, que alcanza un 4,19%.

Además, el nivel de junio se mantiene lejos del máximo reciente de 5,21% anotado en diciembre de 2023, el mayor registro desde la crisis financiera global de 2009.

Desde ese máximo de diciembre de 2023, la tasa promedio de los créditos hipotecarios ha retrocedido 1,24 puntos porcentuales.

La baja ha contribuido a mejorar gradualmente las condiciones de financiamiento, aunque las tasas siguen siendo un factor relevante para el acceso a la vivienda.

El desempeño de los últimos meses también marca una diferencia respecto del escenario observado durante buena parte de 2022, 2023 y 2024, cuando las tasas hipotecarias se mantuvieron en niveles más altos.